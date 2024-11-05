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《鏡週刊》今報導指出，北院日前裁定延押柯文哲的理由中，直指柯文哲在市長室收受1500萬元現金賄款。台灣民眾黨中央委員江和樹氣得罵「又是鏡週刊！編到我都開始懷疑自己了！」他問，難道因為台灣很自由，調查中的事情就可以拿出來黑白講、隨便掰嗎？講得好像柯文哲已被定罪、民眾黨判死刑沒救了。對於不實的言論和報導滿天飛，他問：檢調要不要出來澄清？主管機關NCC都不用處理嗎？針對《鏡週刊》報導柯文哲收錢地點曝光，江和樹問「又是鏡週刊！為什麼不是檢調出來說？」他指《鏡週刊》一而再、再而三爆料，到底哪一件是真的？他都聽到開始懷疑自己了。他問，《鏡週刊》消息從何而來？會是檢調提供嗎？難道因為台灣很自由，可以亂講話，連檢調在調查中的事情都可以拿來黑白講、隨便掰，說錯也沒關係，講得好像柯文哲已經貪污被定罪、民眾黨被判死刑沒救了一樣。他強調柯文哲現在連起訴都沒有，不實的言論和報導卻已滿天飛，負責偵辦的檢調要不要坐視謠言充斥？主管媒體的NCC難道都不用處理？