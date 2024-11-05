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民眾黨主席柯文哲涉京華城案將延押至明年初，對此民眾黨立委黃國昌今（5）日接受專訪透露，自己接獲「綠營超級大老」電話，鼓勵他一定要撐住，強調第3勢力力量對台灣未來的發展至關重要。對此成大教授李忠憲直呼好笑，解釋綠營理論上屬台派，現在台派只要打電話給黃國昌或跟他講話，就是要教訓他，認為黃國昌故意放話，是用一些想像的支持來墊高自己，「在那種道德窪地的政黨，正常人連碰都不敢碰！」對於黃國昌自爆曾接獲「綠營超級大老」來電鼓勵，李忠憲直言真的也是蠻好笑，綠營理論上是屬於台派，現在只要是台派的人打電話給黃國昌或跟他有講話的機會，就是要教訓他，一般人都會這樣，更不用說是什麼大老。李忠憲稱黃國昌會故意放話，還是沒有脫離留在自卑無法超越的階段，需要用一些想像的支持來墊高自己，才稱跟民眾黨簽說不會介入黨務才進去當不分區立委，現在立刻就想要當黨主席，實在是有夠中國人，中國人跟人家簽訂任何契約都是這樣的態度，不管是香港或圖博，更早還有跟中國國民黨簽的和平協議。李忠憲表示，那天劉德華唱《中國人》的時候，黃國昌不曉得有沒有在內心跟著唱，在那種道德窪地的政黨，只要碰到就像在流沙一樣下沈無法逃生、難以自拔，「正常人連碰都不敢碰！」