我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統大選開票進入倒數，由於共和黨候選人川普（Donald Trump）勝選呼聲高，導致股市觀望氣氛濃厚，部分專家預測，若川普當選恐不利於台積電。川普於今年7月接受《彭博商業周刊》採訪時表示，台灣奪走了美國100%的晶片事業，認為台灣應該向美國繳交「保護費」。訪談一出，當時剛創新天價的台積電股價隔日應聲下跌2.4%，台股單週大挫超過千點。美國總統大選前倒數幾日，川普再度發表台灣搶走美國晶片生意，以及要台灣交保護費的論點，台積電再度跌破千元關卡。資深產業顧問陳子昂接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，若川普當選，對台積電的影響可能僅會停留在對股價的衝擊，實質上的衝擊並不如外界所憂慮，所謂收取保護費可能只是為賺取網路聲量的一種選舉語言。外界關心，假設川普當選，恐有增加關稅及撤銷晶片法案的疑慮，不過，陳子昂表示，無論是川普還是賀錦麗當選，對台積電的影響其實都不會太大，因為總統的職權是簽署行政命令，而晶片法案會動用到財政補貼，需經國會通過，並非一黨說了算，故撤銷晶片法案可能是美國總統大選的「假議題」之一。另外，他分析，若川普決定增加關稅，可能會有3個結果，首先，台積電或三星不見得會因為地緣政治而搬遷，因為台積電是晶圓代工廠，最終買單的人是蘋果、輝達等客戶，台積電是因應客戶需求才會有搬遷的可能。再者，關稅問題下，在美製造及營運成本是台灣的1倍至2倍，這會讓客戶優先選擇以台灣或韓國作為採購地點，即使顧客決定在美國廠採購，最終仍會將成本轉嫁給消費者。綜合上述，陳子昂不認為川普會貿然行事。