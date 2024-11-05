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▲美國總統大選前，印度也有不少村民前往當地寺廟替賀錦麗祈福打氣。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選就在眼前，美國民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）有望成為美國史上第一個女性、出身首位亞非裔的總統，為此就連遠在南亞的印度也有不少人為賀錦麗獻上祈福，期盼能夠重演四年前可以當選副總統時，燃放鞭炮、揮舞旗幟的熱鬧歡慶場景。賀錦麗的雙親都是移民，父親是來自牙買加的經濟學教授哈里斯（Donald Harris），外公PV Gopalan、母親沙亞馬拉（Shyamala Gopalan）都在印度出生，後來母親才遠赴美國深造，跨國聯姻與移民背景成為賀錦麗雙重文化身份的重要基礎，這也讓她長期以來致力於倡導族裔平等。印媒報導指出，賀錦麗母親來自印度泰米爾納都邦（Tamil Nadu）的圖拉森德拉普蘭（Thulasendrapuram）村莊，當地居民都自豪地稱她為「土地的女兒」，寺廟內外掛滿了支持賀錦麗的橫幅，當地居民也將她的名字刻在石碑上，舉行祈福儀式，祝禱賀錦麗順利當選。印度在這場美國大選中不僅僅扮演觀眾的角色，因為美國有超過500萬印度裔人口，他們的投票取向可能對選情產生影響，而在印度當地的支持者也滿懷信心，一名村民就表示，「我們將為賀錦麗祈禱，若她成功當選，我們將舉行更盛大的慶典」。四年前拜登與賀錦麗當選時，當地舉行的盛大慶祝儀式不僅印度全國上下都知曉，甚至還引來了全球媒體的關注。儘管近年來美國印度裔社群在經濟議題上對共和黨的支持有所增加，但賀錦麗的印度背景仍讓她在印度裔選民中具備獨特的吸引力，而印度當地也希望，賀錦麗若當選，將能為美印關係帶來積極影響。