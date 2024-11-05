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▲金針菇（右）和林瑄（左）近來捲入「神祕組織」爭議，不過2人都沒有出面發聲。（圖／林瑄IG）

YouTuber金針菇來台發展多年，擁有131萬訂閱，非常受粉絲喜愛。不過近來有網友發現，金針菇近來影片觀看次數似乎不比從前，除了訪問到《黑白大廚》的金度潤之外，其他影片觀看次數都很低，比不上訂閱人數，另外金針菇和好姐妹林瑄近期捲入「神祕組織」爭議，也都沒有出來解釋，讓人無法接受。一名網友在Dcard發文表示，最近金針菇跟林瑄被發現參加類似心靈課程的神祕組織，掀起不少討論，不過2人都沒有想要出來解釋的意願，讓她覺得很敗好感。近來她還發現，YouTube已經不太會推播金針菇的影片給她看，於是她也進到金針菇的頻道頁面查看，發現除了和《黑白大廚》金度潤合拍的影片之外，金針菇其他的影片觀看次數都很低。實際查看金針菇的頻道，發現近3個月的影片觀看次數都確實不如她的訂閱數，除了《黑白大廚》金度潤影片觀看次數達78萬之外，其他大多都是2、30萬左右，較舊的影片才有40萬以上的成績。文章曝光後，就有網友點出問題，「」、「」、「是，把粉絲當盤子之後就不看她片了」、「很喜歡金針菇以前平易近人的影片，現在超級有距離感」、「講真的，她近期的影片很無趣，流水帳感非常重，訪談也偏空洞，流量一直掉只能說不意外」、「出食品太盤了買過一次，信仰沒了就退訂了。」但也有人認為，「黑白大廚跟多巴胺我是有點進去，但都沒看完，沒覺得她有什麼變，只是影片有點無聊」、「網紅的命運就是賺到錢後被討厭」、「要解釋什麼？說『對啊，我參加奇怪的團體嗎？』倒不覺得是不解釋，而是此時無聲勝有聲，假裝沒這件事等風波過去。另外她影片的風格就那樣，大家已經不會因為她是外國人被吸引，相對前期熱度可能少很多，但她也有穩定觀眾群吧」、「我還是喜歡金針菇，只是選題材看。」