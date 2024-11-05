我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統大選決定權在美國選民手上，但結果影響的可能卻是全世界，尤其亞洲國家也正密切關注這場選戰對貿易政策的潛在影響，《日經亞洲》（Nikkei Asia）指出，川普的關稅計劃預期會推升日本、越南、韓國等美國主要貿易夥伴的商品成本，賀錦麗則預期持續提高對中國進口太陽能板、電動車的關稅。《日經亞洲》指出，根據選前民調顯示，川普與賀錦麗雙方在7個搖擺州（賓夕法尼亞州、密西根州、威斯康辛州、喬治亞州、北卡羅來納州、亞利桑那州和內華達州）支持度勢均力敵，選舉人票的歸屬將決定大選結果。若共和黨候選人川普獲勝並履行關稅政策承諾，亞洲國家將面臨經濟調整壓力，尤其是出口美國的商品關稅可能全面提高，這是因為川普曾喊出的核心政見包含對中國商品徵收高達60%的關稅，甚至擴大至其他貿易夥伴，主張針對所有進口商品課徵10%-20%的普遍性關稅。分析認為，若川普實施新關稅政策，短期內或可刺激美國經濟增長，可能提振日本、韓國等美國貿易夥伴的股市，但長遠而言可能也提高了商品成本，對民眾帶來消費負擔，特別是對日本和越南等亞洲經濟體的出口帶來負面影響，日本央行可能面臨日圓波動與股市不穩定的挑戰。另一方面，賀錦麗的勝選則意味著拜登政府的貿易政策將延續，賀錦麗雖反對川普的關稅政策對民眾產生的消費負擔，但分析仍預期她將維持對中國的關稅措施，尤其在潔淨能源、太陽能板與電動車等商品方面；經濟學人則認為，賀錦麗將在貿易上較為謹慎，減少保護主義措施的範圍和實施速度。倘若她當選，可能促使聯準會降低利率，進一步支持日本疲弱的貨幣。