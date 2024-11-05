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美國航空巨頭波音公司（Boeing）的勞工在罷工逾7週之後，最新投票決定接受新版薪資協議，未來4年加薪38％，大約59％的工會成員投票支持新協議，讓罷工劃下句點。綜合外媒報導，新版薪資協議除了將在未來4年加薪38％，還包括1萬2000美元的簽約獎金，並提高雇主退休儲蓄計畫的提撥率等等福利，但之前工會積極爭取的恢復年長員工退休金計畫則未被納入。工會表示，參與罷工的3萬3000名工人最早可在本週三重返工作崗位，最晚不會超過11月12日，部分工人正式復工前可能需要先經過再培訓階段。工會主席霍爾登（Jon Holden）表示這是勞工的勝利，然而，並非所有工會成員都這麼認為。有員工抱怨，遭受一家「已經癱瘓、垂死、在地上流血的公司的強硬對待，而我們作為全國最大的工會之一，甚至無法從他們那裡得到三分之二的要求被滿足。這是一種恥辱」。受到罷工、飛安問題等影響，波音上月才宣布，將在全球裁員10％，相當於1.7萬個工作機會，並推遲交付已延後數年的新機型777X。如今罷工落幕，對波音執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）來說肯定鬆了口氣。