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中央銀行今（5）日公布今（204）年10月我國外匯存底5768.46億美元，月減10.83億美元，也連續2個月呈現減少，不過，在全球排名仍是第五，僅次中國、日本、瑞士及印度，而且隨著台股登高，外資持有新台幣資產規模衝上8443億美元、改寫歷史新高紀錄，約當外匯存底占比維持在146%的歷史高點。央行外匯局長蔡烱民解釋，10月外匯存底變動有2大因素，雖然外匯存底仍有投資運用收益進帳，但主要貨幣兌美元呈現貶值，折計美元後金額減少，導致外匯存底縮水。央行統計，10月美元指數升了3.17%，非美主要貨幣兌美元都貶，其中歐元貶了3.05%，英鎊貶2.81%，加幣貶2.92%，澳幣貶5.34%，日圓更貶 7.1%，而人民幣也貶了2.03%, 新台幣也貶了1.27%，表現相對穩定。央行今日也同步公布，10月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計8443億美元，約當外匯存底146%。其中，外資持有新台幣資產寫下新高紀錄，雖然外匯存底規模成長、分母變大，約當外匯存底占比仍維持在歷史新高水準，蔡烱民認為，這反映外資對股市抱持信心，台股又以科技股為主，與美國那斯達克指數連動，當時美國部分企業財報不錯，有激勵效果。