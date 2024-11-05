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美國總統大選讓全球聚焦現任副總統賀錦麗與前總統川普之間的激烈競爭，儘管決定權在美國選民手上，但最終影響的可能卻是全世界，《紐約時報》駐外記者們從全球局勢角度分析，一一解釋無論是在中東的加薩衝突、俄烏戰爭或台海危機，還是氣候變遷和國際貿易，美國未來的領導方向都將在世界範圍內引發一連串的反應。根據《紐約時報》駐外記者觀察，全球各個不同地區對兩位候選人有著不同的偏好和擔憂，首先從中東地區衝突角度來看，許多以色列人更傾向支持川普，主要是因川普展示對伊朗強硬的態度，賀錦麗則傾向對以色列方施壓，促使與巴勒斯坦展開談判。俄烏戰爭方面，對於俄羅斯總統蒲亭而言，無論誰當選，美國對烏克蘭的支持都可能逐漸減弱，使俄羅斯更有空間追求其目標。這表明，川普和賀錦麗在烏克蘭議題上的差異並不如表面那麼大。至於中國與台灣，《紐約時報》指出無論誰當選，下一任美國總統的立場都將是對中鷹派，然而對於北京誰當選比較有利，這關乎到「關稅」與「台灣」兩大議題上。分析指出，中國經濟官員非常清楚，川普呼籲對中國出口商品徵收全面關稅，這可能對中國經濟構成嚴重威脅，尤其是仰賴美國需求進而維持國內製造業的中國市場來說，這些靠工人與廠房運轉累積而來的財富，抵銷了中國自身非常嚴重的房地產市場崩潰。然而另一方面，中國外交政策圈子看見的卻是川普贏得大選的好處，拜登政府選擇讓美國與中國其他鄰國如日韓、菲律賓、印度以及台灣之間的聯盟合作關係，使中國在國際地位上逐漸感覺被圍困，賀錦麗當選後毫無疑問會延續這種盟友態度，相較之下川普對於建立或維護國際聯盟的承諾少了許多，《紐時》北京分社社長更直言，「川普展現出對保衛台灣的意願並不高，而中國相當樂見這一點。」對歐洲國家來說，這次大選被視為一個時代的終結。川普的保護主義政策可能威脅到歐洲的經濟利益，甚至危及北約的穩定；而賀錦麗的領導雖然可能維持歐洲與美國的盟友關係，但仍會要求歐洲在全球防務上承擔更多責任。美國在氣候變遷政策上的轉向也引起全球關注。賀錦麗若當選，預計將延續拜登政府的綠色能源政策；相反，川普可能會放鬆對排放的限制，導致全球碳排放增加。川普還計劃對進口產品徵收高額關稅，這將對國際貿易體系帶來衝擊，甚至可能引發多場貿易戰。