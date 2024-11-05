我是廣告 請繼續往下閱讀

▲11月10日 「揪音秘」音樂祕密集會，特別安排合作舞台，以不設限的feat組合呈現獨特的音樂碰撞，激發無限想像！（圖／橘子集團提供）

▲「 Vyin AI 風格拍貼機 」體驗將照片轉換為創作者風格的過程，由AI為您畫出人物肖像。（圖／橘子集團提供）

Gamania橘子集團與台北流行音樂中心合作的「挺音樂！音樂靠山計畫」首場演出即將登場！11月10日於Legacy Taipei 舉辦「揪音秘」音樂祕密集會，力邀人氣男團FEniX、新生代嘻哈女聲林潔心，還有入選計畫的音樂組合：首登 Zepp開賣即秒殺的另類搖滾樂團Who Cares胡凱兒、音樂節人氣指標龐克樂團粗大Band、最具金曲潛力00後新人阿橘AhhG輪番登台開唱！活動現場更將聯手Vyin AI打造的「AI DJ Heart 樹洞先生」音樂推薦互動體驗，並與人氣插畫家聯手推出「AI風格拍貼」，讓樂迷留下獨特回憶。Gamania橘子集團「挺音樂！音樂靠山計畫」提供全方位資源及平台，積極推動台灣音樂產業正向發展，將於11月10日在Legacy Taipei舉辦首場「揪音秘」音樂祕密集會，從Dance Pop、 Jazz Hip Hop、R&B、Loud Rock 到City Pop等多種音樂風格，讓樂迷盡情享受，回歸純粹，並特別安排合作舞台，以不設限的feat組合呈現獨特的音樂碰撞，激發無限想像，其中，獨立樂團「Who Cares 胡凱兒」 與偶像「 FEniX 承隆」的組合一公開，便掀起粉絲的熱烈回應！為了感謝樂迷長期對計畫的支持，挺音樂與粉絲社群平台「hidol」推出多項任務活動，完成後即可獲得FEniX手幅、音樂人周邊、拍立得等限定福利。Gamania橘子集團旗下AI創新實驗室 Vyin AI繼「潮台北」活動中亮相的「JAM JAM RADIO」AI音樂推薦系統後，與「挺音樂」跨界合作再升級，推出「 DJ Heart 樹洞先生」，透過24小時不間斷的雲端運算投放，即時滿足樂迷當下的互動需求，與你一起共鳴音樂心弦，只要透過 Instagram 限動分享互動結果，並標記挺音樂官方帳號(@teammusic_tw)，即有機會把AirPods帶回家。除此之外，只要追蹤挺音樂Instagram帳號，就可現場體驗由AI風格轉移技術與四大風格創作者「復古像素」Pixel RuRu、「美式潮流」緩緩、「可愛恐龍」恐龍的房間、「趣味線條」茶包先生合作的AI風格拍貼，讓樂迷留下珍貴回憶。