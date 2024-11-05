Gamania橘子集團與台北流行音樂中心合
作的「挺音樂！音樂靠山計畫」首場演出即將登場！ 11月10日於Legacy Taipei 舉辦「揪音秘」音樂祕密集會，力邀人氣男團FEniX、 新生代嘻哈女聲林潔心，還有入選計畫的音樂組合：首登 Zepp開賣即秒殺的另類搖滾樂團Who Cares胡凱兒、音樂節人氣指標龐克樂團粗大Band、最具金曲潛力00 後新人阿橘AhhG輪番登台開唱！活動現場更將聯手Vyin AI打造的「AI DJ Heart 樹洞先生」音樂推薦互動體驗，並與人氣插畫家聯手推出「 AI風格拍貼」，讓樂迷留下獨特回憶。
最獨家的限定組合 共譜跨域樂章
Gamania橘子集團「挺音樂！音樂靠山計畫」提供全方位資源及平台，
積極推動台灣音樂產業正向發展，將於11月10日在Legacy Taipei舉辦首場「揪音秘」音樂祕密集會，從Dance Pop、 Jazz Hip Hop、R&B、Loud Rock 到City Pop等多種音樂風格，讓樂迷盡情享受，回歸純粹，並特別安排合作舞台 ，以不設限的feat組合呈現獨特的音樂碰撞，激發無限想像，其 中，獨立樂團「Who Cares 胡凱兒」 與偶像「 FEniX 承隆」的組合一公開，便掀起粉絲的熱烈回應！為了感謝樂迷長期對 計畫的支持，挺音樂與粉絲社群平台「hidol」 推出多項任務活動，完成後即可獲得FEniX手幅、音樂人周邊、 拍立得等限定福利。
AI DJ、拍貼 重塑你的音樂感官
Gamania橘子集團旗下AI創新實驗室 Vyin AI繼「潮台北」活動中亮相的「JAM JAM RADIO」AI音樂推薦系統後，與「挺音樂」跨界合作再升級，
推出「 DJ Heart 樹洞先生」，透過24小時不間斷的雲端運算投放， 即時滿足樂迷當下的互動需求，與你一起共鳴音樂心弦，只要透過 Instagram 限動分享互動結果，並標記挺音樂官方帳號(@ teammusic_tw)，即有機會把AirPods帶回家。 除此之外，只要追蹤挺音樂Instagram帳號， 就可現場體驗由AI風格轉移技術與四大風格創作者「復古像素」 Pixel RuRu、「美式潮流」緩緩、「可愛恐龍」恐龍的房間、「 趣味線條」茶包先生合作的AI風格拍貼，讓樂迷留下珍貴回憶。
【2024 揪音秘】活動資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀
Gamania橘子集團「挺音樂！音樂靠山計畫」提供全方位資源及平台，
AI DJ、拍貼 重塑你的音樂感官
Gamania橘子集團旗下AI創新實驗室 Vyin AI繼「潮台北」活動中亮相的「JAM JAM RADIO」AI音樂推薦系統後，與「挺音樂」跨界合作再升級，
【2024 揪音秘】活動資訊
- 活動時間：11月10日（日）13：00-20：30
- 活動地點：Legacy Taipei 音樂展演空間
- 演出陣容：阿橘Ahh G、粗大Band、Who Cares胡凱兒、林潔心、FEniX
- 售票票價：早鳥票 $400／一般票 $500
- 售票平台：瘋巢FANNEST
- 售票連結： https://supr.link/Diq3o