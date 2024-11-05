我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李玉璽（右）很感謝炎亞綸（左）帶著他進軍韓國，讓他在不同國家大鵬展翅。（圖／晴空鳥提供）

炎亞綸與公司旗下藝人李玉璽即將攜手進軍韓國，受當地主辦單位Fu Entertainment邀請，於12月14日在首爾CG Art Hall舉辦首次見面會，粉絲們早已熱烈期待。活動特別安排2人互相擔任對方的主持人，韓國粉絲將親眼見證金鐘獎最佳主持人炎亞綸的「炎式幽默」，與李玉璽在綜藝節目中展現的「李式璽感」，讓粉絲在同一天享受雙重的偶像魅力。炎亞綸近來陸續在香港、澳門舉辦音樂會，但距離上次公開在韓國活動已有5年，這次帶著李玉璽進軍韓國，對他和粉絲來說都別具意義。他透露，這次互相主持的靈感來自於兩人之前於時裝周拍攝的「帶壞炎老闆」短影片幽默風趣，當時引發粉絲瘋狂轉發，點閱直逼50萬次，因此炎亞綸笑喊，「很期待看看李玉璽會怎麼『帶壞』我！」而李玉璽先前憑藉電影《我的少女時代》打開亞洲知名度，在韓國引發大量討論，為了感謝韓國粉絲的支持，李玉璽特別準備了電影主題曲〈我們青春〉以及田馥甄的〈小幸運〉，以經典旋律重現當年的青春回憶，勢必讓粉絲彷彿回到電影中的動人時刻。他今年年初也曾到韓國拍攝韓國語音直播APP代言廣告，這次進軍韓國，他形容，「對演藝生涯具有重要意義，感謝經紀公司和老闆炎亞綸的支持，讓他又解鎖一個國家，如『大鵬展翅』，一步步實現夢想。」炎亞綸和李玉璽互相主持的安排，成為此次見面會的一大亮點，炎亞綸讚賞李玉璽的主持風格，幽默中充滿「璽」感，輕鬆活絡現場氛圍；李玉璽則認為炎亞綸主持風格帶著一股「炎」熱能量，他形容，「炎亞綸如火般熱情，細膩中帶著鋒芒，總能瞬間點燃現場氣氛，讓每個環節都充滿張力與活力。」這場見面會勢必帶來充滿溫度與感動的粉絲互動，讓韓國粉絲們留下難忘的回憶。