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日本東京證交所自今 （5）日起，延長股票交易時間 30 分鐘，針對台股是否跟進，金管會主秘尚光琪對此表示，目前已經透過證交所正在蒐集利害關係人意見，預計一個月內提出評估報告。尚光琪坦言，相較全球主要市場，台股交易時間確實稍短，但異動影響範圍廣泛，股市交易時間變動，會影響到投資人、證券從業人員及市場參與者，若要變更台股交易時間，一定要取得市場高度共識，金管會將蒐集利害關係人意見後，針對是否調整審慎評估，會於1個月內提出評估報告。目前台股交易時間為 9:00 至 13:30，而全球主要市場交易時間，分別為英國、法國、德國皆為 8.5 小時，新加坡、紐西蘭為 8 小時，美國、加拿大、韓國為 6.5 小時，澳洲 6 小時，香港 5.5 小時，日本、印尼為 5 小時，台灣、泰國皆為 4.5 小時，中國 4 小時。