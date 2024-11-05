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一年一度的設計圈盛事「金點設計獎」頒獎典禮12月13日登場，經濟部產發署今（5）日表示，今年參賽作品來自20國共2339件，其中有213件來自新南向國家，創歷年新高。而今年「年度最佳設計成就獎」由台灣知名建築師、國立陽明交通大學建築研究所教授龔書章榮獲。金點設計獎自2014年起積極推動國際化布局，今年共邀請13國99位專家組成評審團，參賽作品來自全球20個國家、2339件。今年「年度最佳設計成就獎」由龔書章榮獲，其他優秀設計作品年度大獎得主，將於12月13日臺灣戲曲中心舉辦之頒獎典禮揭曉；年度特展則將於12月3日在台北松山文創園區展開，歡迎民眾參觀。台灣設計研究院長張基義表示，今年新南向國家的報名數達213件，創歷史新高，包含來自泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼、越南、印度及紐西蘭等國。台灣設計研究副院長林鑫保表示，針對東南亞比較成熟市場泰國、馬來西亞、新加坡等，台灣這邊會直接找當地合作夥伴，也會在當地舉辦設計沙龍，邀請當地不同設計領域的人才。針對新興市場，如菲律賓、印度及越南等，則是可能長期以供稿、小故事切入市場，也會派員與當地團隊接觸找到各地區的設計群眾，像是跟菲律賓設計中心、印度工業聯合會（CII）等。而金點設計獎的得獎作品也不僅僅也往往五花八門，像是金馬獎、金鐘獎每年都會拿視覺設計來參賽，另外像是部分的產品也會實體銷售，如「挑品」所主打的零廢棄「貝殼鈣循環洗衣精」，或是雀巢咖啡回收咖啡膠囊所製成的「完美鋁程精品置物盒」都是「叫好又叫座」的銷售產品。金點設計獎不僅是一個評選優秀設計的競賽平台，更是推動設計作品行銷國際的橋樑，例如在日本東京丸之內設置「金點設計獎」專櫃，拓展日本市場，並於今年4月在義大利米蘭設計週的台灣館展出得獎作品，將台灣的創新設計與工藝美學呈現給全球買家與觀眾。