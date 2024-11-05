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台鹽前董事長陳啟昱因為涉入綠能光電弊案，10月24日遭到檢方聲押，不過檢方提抗告成功，原裁定被台南地院駁回，但台南地院1日傳喚陳啟昱開庭時，陳卻「落跑」未現身。對此，國民黨立委謝龍介表示，檢方抗告時陳就已經在準備，更裁下來的一天半以內已經落跑了，呼籲南檢撤銷陳的護照。謝龍介10月23日曾在臉書發文表示，他有接獲涉案的「綠營大咖」即將落跑的消息，並呼籲法務部要超前部署，不要讓人給跑了；11月2日再度表示，前幾天颱風天，陳還是要跑，可見事情多大條。謝龍介今（5）日在《POP大國民》節目中表示，無保請回的時候，檢方也沒有對陳做限制住居，「我第一時間就講，南檢一定會抗告，可是都沒有去做亡羊補牢的事，」一般提出抗告，高院隔天就會發回更裁了，結果等了三天才發，羈押庭又碰到颱風，又一個三天過去了；11月1日陳已經不見人影。謝龍介指出，在11月1日往前算大概36小時，那時台灣周遭的海況，就算是給偷渡多4倍的價錢，都不會有人敢出海開船；謝認為，檢方抗告時陳就已經在準備落跑了，更裁下來的一天半以內，「大概是25、26號，那時海象還算是可以的，夜色也昏暗」。謝龍介表示，南檢說人應該在國內，以他對警政署的刑事警察局的理解，人在國內，除非沒有用大哥大，不然從手機停用那一天，算一到兩個禮拜，透過過濾所有有通聯的電話，定位這些人，就算手機這兩個禮拜都沒開機，很快就可以找到人了，「既然南檢說人在國內，那就應該趕快把人抓出來。」謝龍介呼籲南檢，應該比照柯案，不管陳啟昱在台灣還是已經離開了，是不是應該也要撤銷他的護照？「這個案子這麼重大誒。」