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台鹽前董事長陳啟昱因為涉入綠能光電弊案，10月24日遭到檢方聲押，不過檢方提抗告成功，原裁定被台南地院駁回，但台南地院1日傳喚陳啟昱開庭時，陳卻「落跑」未現身。對此，國民黨立委謝龍介表示，據他所知的情報，他們跟往來的廠商抽成，都是幾成幾成的喬，很大膽。謝龍介10月23日曾在臉書發文表示，他有接獲涉案的「綠營大咖」即將落跑的消息，並呼籲法務部要超前部署，不要讓人給跑了；11月2日再度表示，前幾天颱風天，陳還是要跑，可見事情多大條；昨（4）日更是再度預言，還有人要跑，且可能已經跑了。謝龍介今（5）日在《POP大國民》節目中表示，這是結構性的犯罪，這個案子是舊案，是以前的規劃案，在陳啟昱2016年接任後，再重新擴大、蛻變，才變成現在的規模。謝龍介直呼，「他們很大膽，我聽到的情報是，他們跟往來的廠商，一般都拿3到5%就已經很痛了，他們是一次要喬幾成」，後來這個事情越傳越難看，越搞越難看，「當然這背後的是集團，所以我當時在講說這個案有人會跑。」謝龍介表示，其實辦案不是一定要說要讓這些人家破人亡，可是當他們在吃人民的血汗錢的時候，說實在聽到，「沒把你打死也覺得很奇怪」。