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海基會前董事長鄭文燦遭指控在桃園市長任內涉嫌收賄500萬元遭起訴，台鹽前董事長陳啟昱因為涉入綠能光電弊案，目前落跑中；外傳總統賴清德是在用司法作為鬥爭的工具，清算「英系」。對此，國民黨立委謝龍介表示，不要忘了2022年，民進黨敗選的主因是黑金跟論文，所以賴清德認為自己是要出來改革，想要救民進黨跟台灣的。謝龍介今（5）日在《POP大國民》節目中表示，最近幾個被辦的案子，主角都是英系的，司法會不會成為鬥爭的工具？大家都可以這麼猜，但在檢調的立場，不管是不是鬥爭，有犯罪就要辦，為什麼要這麼有針對性？謝龍介指出，賴清德的個性很強硬，其實2019年初選並不是蔡英文打敗他，而是賴身邊的那一群人，「包括我們的蘇院長，所以他對蘇院長是耿耿於懷，很難釋懷」，另包括蘇院長以外的英系這一票人，「他是想要去之而後快的」。謝龍介感嘆，以客觀來講，賴清德並不是大惡之徒，他只是有他的政治理想，以推動台灣獨立為畢生之志，也覺得政治需要乾淨，所以認為蔡英文做得不好，「不要忘了2022年選完，民進黨敗選的主因是黑金跟論文」，所以賴清德認為自己是要出來改革，想要救民進黨跟台灣。謝龍介表示，所以這些人，賴當然會想去辦，但如果只是辦得變鬥爭，就不漂亮，「辦案要辦下去！」謝龍介進一步表示，選舉前，民進黨就有一部分人不支持賴清德了，賴當然要清算，但「你不能撿到菜籃裡面的都是菜呀」；謝對於賴辦了鄭文燦給予肯定，但也質疑，「清德兄你身邊重用的這些人，真的有比鄭文燦乾淨嗎？你把權力交給他們會衍生什麼問題？」盼賴要做一個預防。