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2024美國總統大選於美國當地時間5日登場，而美股5日開盤後，純度最高的川概股，也就是川普社群媒體平台「Truth Social」的母公司，川普媒體科技集團（TMTG）股價大漲逾12％。美股各主要指數也全面上漲，雖然幅度沒有那麼大。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲203.54點或0.49％；標普500指數上漲42.57點或0.75％；那斯達克指數上漲180.94點或1.00％；費城半導體指數上漲70.05點或1.41％。根據《CNBC》報導，川普媒體科技集團股價在盤中一度報38.62美元，大漲了12.35％。不過，華爾街整體來說仍按兵不動，市場屏息等待美選結果出爐，川普或賀錦麗誰會入主白宮，可能均意味著政府支出與稅收政策的大幅調整，因此兩黨在國會中誰佔據主導地位也受到投資人密切關注。分析師拉文（Alicia Levine）認為，美國選民的投票智慧將會讓白宮與國會交由不同政黨主導，如此的分裂投票或許是件好事。除了大選之外，美國聯準會也即將在本週四公布11月的利率決策，根據芝商所（CME Group）的FedWatch工具，交易員預計降息25個基點的可能性高達98％。選舉雖然帶來高度不確定性，但標普500指數今年迄今已上漲超過19%，這是選舉年所罕見的強勁漲幅，距離選舉年歷史最高漲幅紀錄不遠。