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2024美國總統大選於美國當地時間5日登場，川普副手范斯（JD Vance）帶著妻子與小孩現身俄亥俄州的投票所投票。在家人身旁的范斯顯得神情輕鬆，樂觀表示認為川普與他能夠勝選。川普預計稍晚將在佛羅里達州投票，而賀錦麗則是已用郵寄投票方式投下選票，預計將在華府出席開票日活動。綜合外媒報導，范斯投票時精神奕奕、神情輕鬆。范斯對投票所外守候的媒體們表示，川普與他確實預期將在選戰中勝出。但范斯也強調，無論是誰勝選，可能都有將近一半的美國民眾會感到失望，而最好地安撫這些失望民眾的方法，就是全力以赴的治理這個國家。川普預計將在佛羅里達州投票，並於今天一天都會待在佛州。已經投過票的賀錦麗則在社群媒體發文，呼籲所有已註冊的選民踴躍出門投票。美國總統大選投票結束時間各州不同，詳細時間如下：美東時間11/5日18時(台灣時間6日7時)：印第安那州、肯塔基州。美東時間11/5日19時(台灣時間6日8時)：喬治亞、佛羅里達、南卡羅萊納、佛蒙特、維吉尼亞、新罕布夏。美東時間11/5日19時30分(台灣時間6日8時30分)：北卡羅萊納、俄亥俄、西維吉尼亞。美東時間11/5日20時(台灣時間6日9時)：阿拉巴馬、康乃狄克、德拉瓦、緬因、堪薩斯、伊利諾、華盛頓哥倫比亞特區、麻塞諸塞、馬里蘭、密蘇里、密西西比、奧克拉荷馬、紐澤西、田納西、北達科他、南達科他、羅德島、賓夕法尼亞、德州。美東時間11/5日21時(台灣時間6日10時)：內布拉斯加、新墨西哥、明尼蘇達、愛荷華、路易斯安那、科羅拉多、懷俄明、紐約、威斯康辛、亞利桑那。美東時間11/5日22時(台灣時間6日11時)：蒙大拿、內華達、愛達荷、猶他、奧勒岡。美東時間11/5日23時(台灣時間6日12時)：加州、華盛頓州。美東時間11/6日0時(台灣時間6日13時)：夏威夷、阿拉斯加。