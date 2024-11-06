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▲「殺人蜂」莊凱婷拿下One Championship超級系列賽踢拳原子量級的世界冠軍，一戰成名。（圖／莊凱婷提供）

，上屆全民運則是銀牌，本屆再上層樓，但其實過程非常艱辛，甚至一度痛到無法施力，靠意志力才搶下勝利。莊凱婷在四強賽時因手指挫傷而無法握拳，加上腳踝扭傷，不過莊凱婷在逆境中求勝，利用對手的閃失，祭出十字固定法，成功壓制，最終也順利登上后座。莊凱婷的格鬥之路充滿挑戰，她出身於清寒家庭，國中為了獎學金，決定加入拳擊隊，且首次參賽就拿下全中運銀牌，也奠定往後朝運動員發展的基礎。然而，身材較嬌小的莊凱婷，並沒有合適的亞、奧運拳擊量級，若硬升上51公斤級，反而失去優勢，但莊凱婷並未放棄，決定投入職業賽場，並學習「踢拳」，並向跆拳道選手請益，增強腳法和技術。莊凱婷「悟性」很高，加上不斷地反覆訓練，很快嶄露頭角，目前在職業賽累積17勝7敗，且在2018年寫下生涯輝煌篇章，該年她擊敗了泰拳世界冠軍尤切莉 (Yodcherry Sityodtong)西尤堂，One Championship超級系列賽踢拳原子量級的世界冠軍，一戰成名。除了技術和經驗不斷增長，莊凱婷也在去年底鼓起勇氣，接受濰視眼科的近視雷射治療，手術後她形容，「人生重見光明」，無論在訓練、比賽或日常生活中都獲得極大的便利。」SMARTtransPRK不掀瓣的優勢對於長期高強度運動格外安心，不需擔心外力碰撞而有角膜瓣位移風險，莊凱婷坦言，「其實在準備要手術的當下，內心非常忐忑，甚至還微微發抖，不過手術非常快速且成功，讓我非常滿意。」近視超過600度的莊凱婷過去比賽都未配戴眼鏡，所以是以模糊的視線上陣，幾乎用反射動作然防禦。