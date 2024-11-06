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2024美國總統大選於美國當地時間5日登場，美股5日開盤後，川普社群媒體平台「Truth Social」的母公司，川普媒體科技集團（TMTG）股價即大漲逾12％，美股各主要指數也全面上漲，不過TMTG因為交易過程波動度過大、兩度停牌，收盤時跌1.16%，美股主要指數則全面收漲，道瓊更是漲逾400點。綜合《CNBC》等外媒報導，市場靜候美國總統大選結果之際，最新服務業數據理想，帶動美股週二一片向好，華爾街整體來說仍按兵不動，儘管川普或賀錦麗誰會入主白宮，可能都意味著政府支出與稅收政策的大幅調整，因此兩黨在國會中誰佔據主導地位也受到投資人密切關注。卡森集團首席市場策略師德特里克（Ryan Detrick）表示：「針對華府潛在的不確定性和戲劇性事件，人們採取了很多對沖措施。我們已經看到了。現在正值選舉日，我們樂觀認為其中一些可能會有所緩解，現實情況是，無論誰拿到了白宮的鑰匙，如果你願意的話，都將擁有一輛狀況相當好的汽車，一個狀況非常好的經濟。」不過，川普的社群媒體公司在選舉日開盤大幅飆升後，突然急劇下跌，曾兩度被暫時停止交易，之後跌幅趨緩，收盤時仍微挫1.16%。目前尚不清楚是什麼導致大規模拋售和反彈，畢竟當地對市場的預測幾乎沒有變化，押注川普獲勝的所謂川普交易仍然強勁。5日收盤，美股道瓊工業指數飆漲427.28點或1.02%，收42221.88點；標普500指數上漲70.07點或1.23%，收5782.76點；那斯達克指數挺升259.19點或1.43%，收18439.17點；費城半導體指數上揚83.84點或1.69%，收5057.83點。焦點個股方面，輝達（Nvidia）再次成為全球市值最高的上市公司，以市值3.43兆美元，超越蘋果的3.4兆美元。