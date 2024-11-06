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美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump），當地時間5日中午左右，現身佛羅里達州的投票所，與妻子梅蘭妮亞（Melania）一起投票，投完票後，川普表示，有信心自己將能重返白宮。綜合美媒報導，川普與妻子梅蘭妮亞一起抵達棕櫚灘的投票所，非常有信心自己會以不小的差距贏得大選︰「我們在各方面都做得很好。我進行了一場偉大的競選。我認為這也許是3次競選中最好的1次。我們在第1次競選中表現很好。我們在第2次競選中表現得更好，但發生了一些事情。我想說這是我們進行的最好的1次競選。」另一方面，美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），也現身位於華盛頓特區的民主黨全國委員會總部，對支持者表達感謝：「非常感謝你們，感謝你們積極參與這個非常重要的進程，以及我們民主的基礎，沒有你們，我們就無法做到這一點。」賀錦麗並強調，美國人民須提醒彼此，每個人的聲音、選票，都對這次選舉非常重要，是時候展現團結的力量了。接下來，據《CNN》引述消息人士透露，川普將偕同家人和朋友，在佛州海湖俱樂部舉辦派對並觀看開票。至於賀錦麗則會回到她的母校度過開票之夜，因為賀錦麗認為，母校霍華德大學（Howard University）是她政治生涯的起點。