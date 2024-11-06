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以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)5日開除了國防部長葛朗特(Yoav Gallant)，因為兩人對持續進行的加薩戰爭意見分歧，他的職位將由外交部長卡茲(Israel Katz)接任。開除葛朗特的意外之舉，正值以色列的主要軍事支持者美國即將選出新任總統。葛朗特對真主黨(Hezbollah)發動戰爭的立場是鷹派，但他也推動加薩的停火與交換人質協議。在哈瑪斯(Hamas)去年10月7日對以色列發動致命攻擊後，尼坦雅胡與葛朗特經常在以色列的報復性軍事行動上發生爭執。尼坦雅胡辦公室發表的一份聲明表示：「在過去幾個月...信任已經被侵蝕。有鑑於此，我今天決定終止國防部長的任期」，並補充說他任命卡茲接替國防部長的職務。在被任命為國防部長的不久後，卡茲誓言「戰勝我們的敵人，並實現戰爭目標」，其中包含「摧毀加薩的哈瑪斯，擊敗黎巴嫩的真主黨」，並讓人質獲釋。至於外長一職則由薩爾(Gideon Saar)接任。被開除後，葛朗特在X上表示，以色列的安全仍是他畢生的「任務」。尼坦雅胡表示，他曾經試圖彌合他與葛朗特的分歧。尼坦雅胡說：「但它們只有不斷擴大。這些分歧甚至以一種不尋常的方式讓公眾知道，更糟糕的是，我們的敵人也知道了，他們…從中獲得了巨大的利益。」葛朗特與尼坦雅胡也在豁免極端正統猶太教徒(ultra-Orthodox)從軍的議題上意見不合。這位被解職的部長一直是徵召極端正統猶太教徒的主要倡議者，但尼坦雅胡希望繼續豁免，擔心徵兵可能會瓦解他的極右翼聯合政府。極右翼國家安全部長班吉維爾(Itamar Ben-Gvir)表示，尼坦雅胡在開除葛朗特上「做得很好」。更多中央廣播電臺新聞