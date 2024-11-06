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美國各州投票站，從美東時間11月5日上午6點起陸續開放，將持續運作至當地時間5日晚上，雖然有分析認為，本次大選開票速度將比2020年快，但據美媒報導，北卡羅萊納州、喬治亞州亞特蘭大地區，多個選區因為技術問題或不可信的炸彈威脅，尋求延長投票時間。根據《CNN》報導，北卡羅萊納州選舉委員會召開緊急會議，批准2個由於「明顯技術問題」、一度無法供選民投票的選區，額外延長半小時投票時間，該州選舉委員會發言人格農（Patrick Gannon）表示，威爾遜郡（Wilson County）的一個投票站出現一些印表機問題，導致選民大約有1小時無法投票；柏克郡（Burke County）選舉主任萊恩 (Kenny Rhyne) 則說，當地一台筆記型電腦出現問題，導致週二上午1個投票站的投票延遲。此外，亞特蘭大地區3個郡縣的部分投票站，也正在尋求延長投票時間，原因是收到可疑炸彈威脅。1位喬治亞州官員透露，喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）可能會向法院申請，將受到炸彈威脅的部分地點，投票時間延長至美國東部時間晚上7點30；科布郡（Cobb County）2個投票站被允許開放至美國東部時間晚上7點20分；格威內特郡（Gwinnett County）的1個投票站將申請延長至美國東部時間晚上8點。喬治亞州州務卿拉芬斯佩格（Brad Raffensperger）證實， 由於不可信的威脅短暫擾亂投票， 喬治亞州少數郡縣，大約10個投票站將延長開放時間。除了上述2州，佛羅里達州也傳出政府網站出現技術問題，選民查詢登記狀態時收到錯誤訊息；賓州坎布里亞郡（Cambria County）的電子投票機出現故障，無法掃描選票等狀況；亞利桑那州納瓦霍郡（Navajo County）收到可能源自俄羅斯的炸彈威脅；威斯康辛州的密爾瓦基市（Milwaukee）也在發現製表機門未正確關閉的證據後，出於「高度謹慎」，重新製作約3萬張缺席選票，將導致計票過程延遲約1小時。