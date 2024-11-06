我是廣告 請繼續往下閱讀

2024美國大選正式登場！民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）、共和黨總統候選人川普（Donald Trump）對決，鹿死誰手，將牽動美國內政外交乃至全球局勢演變。《NOWnews今日新聞》將為您整理不斷更新內容，以便隨時掌握大選進度。綜合《CNN》、《美聯社》、《福斯新聞》等多家外媒開票進度：0902川普再奪佛羅里達州、田納西州、阿拉巴馬州、奧克拉荷馬州、密蘇里州。賀錦麗贏得麻州、馬里蘭州、華盛頓哥倫比亞特區。0847川普、賀錦麗普選票數，約為55%比44%，川普多出逾百萬票。0840賀錦麗在維吉尼亞州、北卡羅萊納州領先。川普在俄亥俄州領先。0830川普再奪西維吉尼亞州（4張選舉人票）。0820賀錦麗在新罕布夏州領先。川普在南卡羅萊納州、喬治亞州領先。0810川普在佛羅里達州領先。0804川普奪肯塔基州（8張選舉人票）、印第安那州（11張選舉人票），賀錦麗拿下佛蒙特州（3張選舉人票）。