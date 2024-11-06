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2024美國總統大選於各州當地時間5日登場，此次美選可能是史上最膠著的一次選戰，民眾關心共和黨候選人川普（Donald Trump）或民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）誰能笑著入主白宮。對此，政治評論員吳崑玉點出美國大選後，台灣須面對的3種風險，這3個變數所帶來的後果與影響，可能衝擊到台灣。吳崑玉在臉書發文指出，美國總統大選在即，台灣許多人幾乎視之為自己的總統大選，爭論著川普或賀錦麗誰會對台灣較好，但他認為，真正該嚴肅討論並預置應對方案的，其實是三個變數所帶來的後果與影響，可能衝擊到台灣。他指出，第一個變數為川普和賀錦麗誰當選？但與一般理解不同，不是誰會對台灣比較好？而是他們會採取那種手段處理美中台三邊關係。挺住台灣，對抗中國，已是民主、共和兩黨共識，不太可能出現180度逆轉。只要中國國家主席習近平還在位，中國與美國進行大國競爭，想要經濟上超越美國，軍事上打敗美軍，政治上獨霸半球的野心就不會消失，而這是美國人所不能忍受的。川、賀兩人的差別只會是手段上的差別，而各自的手段與戰略構想，都有其優點與缺點，這才是「風險」的所在，而台灣必須搞清楚不同手段的風險，才有辦法應對。吳崑玉表示，川普會對中國採取更強硬的對抗態度，其主要手段是關稅。川普雖說過如果中共進犯台灣，他會轟炸北京，但講完一次後就再沒講過了。他強調的一直是「我跟習近平是好朋友，他們怕我，所以他們不會這樣做。」但若中國真的這樣做了呢？反過來說，川習如果真是好朋友，站在習的立場，他會相信川普不會真對中國課徵60%至100%的關稅嗎？顯然不會，所以據說準備了10兆人民幣應對。川普的說法是典型的「大舉報復」式嚇阻，就像當年尼克森用轟炸河內，逼北越回到談判桌上，但談完了，約簽了，美軍撤退後呢？1975年北越打垮南越，美國卻撒手不管，因為美國打不下去這種長期消耗戰。所以，川普是想逼中共下跪妥協，但中共不太可能就範，川普會因此開戰嗎？嚇阻戰略的第一要素，就是要準備好，萬一在嚇阻失敗時，要有能力打敗不聽話的敵軍，不論在軍力和政治決定上皆是如此。太過相信交情或談判，或太過迷信經濟封鎖，都不是嚇阻戰略的正道。畢竟美國當年也封鎖過日本，結果逼到日本偷襲珍珠港。所以，川普路線的真正風險，在於美中雙方都不想要打一場戰爭，最後雙方卻不得不打一場戰爭。至於賀錦麗的路線，吳崑玉認為，應大致遵循拜登的路線，但這種路線也不是沒有問題。拜登路線在外交上是遠較川普合理的，拜登是搞結盟圍堵，川普則是獨尊美國；但在軍事上，民主黨政府太過害怕與核子大國發生核戰，因此太過自制，逐次用兵，不敢打具有決定性的大戰，結果總是在打長期消耗戰。阿富汗如此，烏克蘭也是如此，而美國最沒耐性的就是打消耗戰，越南如此，阿富汗也是如此。賀錦麗個性不如川普凶狠，又不如拜登老謀深算，很想跟中共好好談，卻又很可能被習近平耍著玩。優柔寡斷可能是其致命的弱點，光是她不敢公開說明，如果台灣遭受中共攻擊，美國會不會出兵援助？便顯示她不願觸怒中共的根本態度。這就犯了嚇阻戰略的第二要素：維護紅線的決心不夠，造成可信度不足。這跟普丁喊了幾十遍動用核武，卻一次都沒動一樣，狼來了喊久了，對手就不怕了。吳崑玉表示，真正影響巨大的可能是第二條風險，即美國選後會不會發生政治動亂？以現今川、賀二人民調糾纏之近，雙方選民厭惡對方之烈，誰最後選舉失敗，而且是以些微差距失利，都有可能引發不認輸的政治動亂，一如上次攻入國會大廈事件，尤其是如果輸的是川普。這種動亂也許不致於引發內戰，但若持續數月，足以讓當選者與執政者暫時癱瘓，無力處理境外事務，造成權力真空，而給予侵略者可乘之機。所以，如果美國選完發生國內騷亂，台灣的戰備等級是需要提高的，整個西太平洋防線國家，通通在剉著等。吳崑玉續指，第三個風險是經濟面的衝擊。川普不只是對台灣在晶片產業的成就很有偏見，他偏愛使用關稅手段來制壓其他國家產品輸美的玩法，很可能重演1920-30年代的關稅壁壘，再次造成全球經濟崩盤。川普是個成功的商人，但商人不見得是個成功的經濟學家。商人追求自己的利益極大化，最好是獨佔市場，但全球經濟需要的是流通，充份流通才能經營好全球市場，阻斷流通勢必造成市場蕭條。而如果全球市場開始蕭條，自由世界亦將缺乏支持力道進行經濟制裁、圍堵、或戰爭，而且盟國也將離心離德，開始轉向與中國和解。吳崑玉認為，人家在選總統，台灣人沒必要投入太多情感，期待或支持那一方勝選，但我們得聚焦於「How？」，亦即誰採取了什麼手段？造成哪種影響？又要如何因應？「最壞的狀況不見得是中共武力犯台，而是全球經濟崩潰，那是海嘯，我們要怎麼應對？也許才是現在就開始頭痛的事。」