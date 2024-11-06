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立法財政委員會前天初審《財政收支劃分法》，不過民進黨立委不滿藍營修法版本，也不滿擔任主席的召委、國民黨立委陳玉珍主持議事不公，民進黨立委吳秉叡到了晚上還怒拔主席台麥克風抗議，陳玉珍宣布擇期再審。今（6）日財委會繼續審查，國民黨立委一早6點就甲級動員佔住主席台，民眾黨8席立委也到場聲援，民眾黨立院黨團總召黃國昌還在現場開直播，並批吳秉叡是暴力狂。周一財政委員會雖有衝突，但主要仍是以財政委員會委員為主，今天藍白兩黨則都全員到齊。黃國昌在現場開直播，跟粉絲說明《財劃法》為什麼要修，並還原一下周一的衝突，他批民進黨有個暴力狂，還把主席台上面的麥克風扯壞。黃國昌邊說邊到主席台前拿起麥克風，台上藍委還拜託黃國昌小心一點，麥克風好不容易修好，不要再扯壞。因當天吳秉叡扯麥克風，還誤傷同黨的綠委吳思瑤，國民黨立委羅智強今也站在黃國昌旁邊，說要還原當天的衝突，應該要有人扮演吳思瑤。