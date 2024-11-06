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台灣金聯資產管理公司董事長施俊吉無預警遭撤換，他4日大動作召開記者會，質疑是因為自己「擋人財路」，並影射前立委蘇治芬跟新董座呂政璋之間的關係。對此，媒體人黃智賢質疑，施俊吉被突然拔官，原本4年任期，上頭卻叫他立刻走人；大家都是綠的，只不過他是蔡英文用的人，不到半年，卻要他滾，情何以堪？總統賴清德這樣用人道德嗎？黃智賢在臉書以「賴清德這樣用人道德嗎？」為題發文，她指出，台灣金聯董事長施俊吉被突然拔官，原本4年任期，上頭卻叫他立刻走人；大家都是綠的，只不過他是蔡英文用的人。賴清德當行政院長時，施是副院長，卓榮泰不過是秘書長；現在賴清德當總統，卓榮泰是行政院長，不到半年，卻要施俊吉滾，情何以堪？施俊吉任期不到，本人也無可議，他本身在金融業長期歷練，輩分夠，也沒有爭議，當台灣金聯董事長，算是合理。而台灣金聯，股東是台灣各家銀行，主要處理債權之類，算是金融業的資源回收。想要上下其手，要搞事情，肥肉也很多。覬覦這位子的人，不在少數。黃智賢表示，施俊吉被拔官，氣到出來開記者會，完全說白話文罵人，可見他多憤怒，雖然罵的是蘇治芬，其實罵的是總統府行政院。而蘇治芬的回應，意思是「你這個人事案，可跟我沒關係。」搶施俊吉位子的，是吳政璋，算是蘇治芬提拔的青年才俊。吳政璋為台大園藝碩士、雲林科大管理博士，據說當年在遠東愛買任職，被雲林縣長蘇治芬大為賞識，提拔為農業處長，「後來可能沒有官做了，就去了頂新公司上班。在頂新又認識屏東縣長潘孟安。幫潘孟安賣檸檬，於是跟潘孟安又關係密切，厲害吧。」黃智賢說，潘孟安因為在蔡賴之爭時，堅定挺賴，讓賴清德五內銘感，視為手足。這從潘孟安母親告別式中，賴清德的表現，可見一班。潘孟安認為吳政璋是個人才，那也沒問題。可吳政璋現在上任有三大問題，第一，是施俊吉無過，憑什麼被這樣粗魯拔官？官場總有點人情倫理。施俊吉在金融業輩分高，這個董事長缺，又是一任4年，不喜歡這個人，任期到再換就是了，為什麼這樣急吼吼？難怪施俊吉懷疑，他是擋人財路。第二，吳政璋沒有在金融機構上過班，官派人到金融業當董事長，當然可以酬庸，但是搞一個完全沒有再金融業上過一天班的人，吳政璋所學既不是金融，更不曾在金融機構長期歷練。憑什麼可以當台灣金聯董事長？難道不是憑著跟潘孟安的關係？這會不會太過分？這種用人唯親信，還不在專業裏挑親信，還包山包海。難怪施俊吉要出來噴。黃智賢續指，第三，吳政璋的弟弟吳正諺，搞一個青松農產公司，倒閉破產也就算了，嚴重的是，掏空公司1億6千多萬。夫妻二人逃亡被通緝，罪名是詐欺、背信、侵占。當然，兄弟人格獨立。但是吳政璋的位子，可是台灣金聯，難道不會讓人有瓜田李下的聯想？「當今賴皇，即使討厭施俊吉，要他立刻滾。沒有別人可以用？還是，你就是要現在立刻給他這個肥缺？寧可粗暴的趕走，比較有專業的施俊吉？是要告訴全世界，只要對我忠心耿耿，怎樣的位子，我都可以賞給你？」黃智賢直言，施俊吉被拔官，當然是綠營茶壺內的風暴。不過，可以看到3點：一、 賴清德要掃除蔡英文用的人，完全不客氣，甚至不顧及禮儀。二、 用然完全不在乎有無專業，即使是金融位子，也只要我高興。三、 所謂的道德潔癖呢，只要是我要用的人，一切無所謂。家人背信詐欺被通緝，也可以做金融大位。當然，賴清德一定會說，蔡英文用顧立雄當黨產會主委、金管會主委、國安會秘書長、國防部長，「顧立雄是個律師。在哪一個位子有專業？蔡英文可以這樣用人，憑什麼我不行？對對對，綠皇在上，賤民知罪。綠皇要做啥，當然都可以。連柯文哲用人都可以亂來了，賴清德用人，當然怎麼高興怎麼來。」最重要的是，藍白會努力讓賴清德立於不敗之地，力挺柯文哲貪污，不跟黑金劃清界線，「那，賴桑當然可以繼續爽。」