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美國總統大選今(6)日舉行，開票作業已陸續進行，截止至台灣時間早上8點半，已有包含印第安那州在內等四州公布結果，搖擺州部分備受關注，美國民調機構愛迪生研究公司（Edison Research）稍早公布賓州出口民調，有47%的選民表示他們對共和黨候選人川普持正面看法，對民主黨候選人賀錦麗有好感者約46%。根據路透報導，賀錦麗與川普兩名候選人在墮胎、經濟和外交政策等問題上爭奪選民支持，愛迪生研究公司稍早進行的出口民調初步結果顯示，賓州有47%的選民表示他們對川普有好感，而在愛迪生研究公司 2020 年出口民調中，這一比例為同樣為47%，不過，當時有51%的人對他持負面看法。至於賀錦麗，賓州 46% 的選民表示對她有好感，不過，在2020年，拜登在賓州的出口民調中有50%的選民好感度，值得注意的是，賓州有53%對賀錦麗反感，而2020年對拜登反感的比例只有49%。賓州有30%的選民表示，在決定總統選舉如何投票時，經濟因素最為重要。 有12%認為是移民問題，15%看重墮胎議題，33%表示民主是至要關鍵，僅有3%認為外交政策會是他們所重視的。愛迪生研究公司也強調，這是出口民調的初步結果，後續將隨著收集更多民意調查回應而更新。出口民調僅反映了選舉日之前和選舉日當天投票的數千萬人中的一小部分，而且隨著越來越多的人接受調查，初步結果可能會在夜間發生變化。