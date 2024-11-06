2024年WTT法蘭克福冠軍賽男單首輪，台灣桌球好手「柚子」高承睿今（6）日對上年僅17歲的日本小將松島輝空，高承睿在與對手苦戰4局後，可惜最終仍以總局數1：3不敵松島輝空，無緣挺進16強賽事；至於女單方面，台灣好手黃怡樺同樣不敵中國女將王藝迪，確定止步首輪。
高承睿今交手松島輝空 苦戰4局後落敗
現年年僅19歲的台灣桌球新星高承睿，今日在WTT法蘭克福站碰頭更年輕、僅17歲的日本松島輝空，雙方的世界排名則由小高較佔據優勢，高承睿目前為世界排名第24，至於松島輝空則是第40。
上一次2人在正式比賽上碰頭，已經要追溯至2022年的西班牙青年挑戰賽，當時高承睿以3：1勝出，今天也是2名桌壇好手首度在成人國際賽上過招。
而高承睿今日開賽就被對手松島輝空打出氣勢，開局陷入0：4的落後，最終首局就以6：11讓出；第二局小高儘管先取得分數領先，但松島後續一波攻勢連拿5分逆轉，以11：8取得聽牌優勢。
高承睿第三局在以11：4扳回一城，但第四局開始後小高陷入亂流，開局就陷入1：7的大幅落後，最終就以5：11讓出第四局，總局數1：3錯過晉級機會，確定止步首輪賽事。
黃怡樺不敵中國女將王藝迪 同樣止步首輪
至於女單方面，目前世界排名35的台灣好手黃怡樺，今日對上世界排名第4的中國女將王藝迪，最終黃怡樺以8：11、10：12、4：11遭直落三擊敗，確定止步32強。
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現年年僅19歲的台灣桌球新星高承睿，今日在WTT法蘭克福站碰頭更年輕、僅17歲的日本松島輝空，雙方的世界排名則由小高較佔據優勢，高承睿目前為世界排名第24，至於松島輝空則是第40。
上一次2人在正式比賽上碰頭，已經要追溯至2022年的西班牙青年挑戰賽，當時高承睿以3：1勝出，今天也是2名桌壇好手首度在成人國際賽上過招。
而高承睿今日開賽就被對手松島輝空打出氣勢，開局陷入0：4的落後，最終首局就以6：11讓出；第二局小高儘管先取得分數領先，但松島後續一波攻勢連拿5分逆轉，以11：8取得聽牌優勢。
高承睿第三局在以11：4扳回一城，但第四局開始後小高陷入亂流，開局就陷入1：7的大幅落後，最終就以5：11讓出第四局，總局數1：3錯過晉級機會，確定止步首輪賽事。
黃怡樺不敵中國女將王藝迪 同樣止步首輪
至於女單方面，目前世界排名35的台灣好手黃怡樺，今日對上世界排名第4的中國女將王藝迪，最終黃怡樺以8：11、10：12、4：11遭直落三擊敗，確定止步32強。