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2024年WTT法蘭克福冠軍賽男單首輪，台灣桌球好手「柚子」高承睿今（6）日對上年僅17歲的日本小將松島輝空，；至於女單方面，台灣好手黃怡樺同樣不敵中國女將王藝迪，確定止步首輪。現年年僅19歲的台灣桌球新星高承睿，今日在WTT法蘭克福站碰頭更年輕、僅17歲的日本松島輝空，上一次2人在正式比賽上碰頭，已經要追溯至，當時高承睿以3：1勝出，今天也是2名桌壇好手首度在成人國際賽上過招。而高承睿今日開賽就被對手松島輝空打出氣勢，開局陷入0：4的落後，最終首局就以6：11讓出；第二局小高儘管先取得分數領先，但高承睿第三局在以11：4扳回一城，但第四局開始後小高陷入亂流，開局就陷入1：7的大幅落後，至於女單方面，目前世界排名35的台灣好手黃怡樺，今日對上世界排名第4的中國女將王藝迪，，確定止步32強。