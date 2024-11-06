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▲降溫前先衝一波美味霜淇淋！全家本週康康五又有最夯的「霜淇淋買一送一優惠」。（圖／全家提供）

▲全家本週康康5有霜淇淋買一送一，泡麵也半價。（圖／全家提供）

▲全家即起至11月26日，於全家門市取件主動出示「出示會員條碼或報手機號碼」，可獲得霜淇淋11元優惠券。（圖／全家提供）

▲7-11將韓國家喻戶曉的經典飲品「Binggrae香蕉牛奶」變身霜淇淋。（圖／7-11提供）

全家霜淇淋買一送一又來了！本週康康五優惠提前曝光，除了有霜淇淋買一送一外，還有杜老爺優格雪糕、農心泡菜拉麵買一送一限3天，雙十一隨買跨店取推出牧場直送4.0巧克力牛奶雪糕買一送一，還有11月限定取件優惠，門市取件主動出示會員，可獲得11元霜淇淋、焙茶拿鐵11元優惠券。降溫前先衝一波美味霜淇淋！全家本週康康五又有最夯的「霜淇淋買一送一優惠」，自11月8日起至11月10日前，購買全家霜淇淋買一送一，不限支付方式、口味，包含阿芙佳朵杯裝也能享有半價優惠。剛好衝一波全家霜淇淋新口味「日本青森蘋果」，使用青森縣產陽光蜜富士蘋果，100%原汁製成，果香芬芳撲鼻。除了全家霜淇淋買一送一外，本週康康五優惠還有杜老爺藍莓優格雪糕、農心辣白菜泡菜拉麵全買一送一，優惠只限3天。◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾悅氏light鹼性水720ml買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾杜老爺藍莓優格雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾SOMO茶歐蕾法國酥買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾農心辣白菜泡菜拉麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）全家10月30日起至11月26日，於全家門市取件主動出示「出示會員條碼或報手機號碼」，並完成包裹取件，即可獲得大杯焙茶拿鐵（原價65元）、霜淇淋（原價49元）11元二選一優惠券。貼心提醒每取件一個包裹可獲得一組序號，單筆交易最多提供5組購物序號，單筆交易取6件包裹建議分次領取。將於結帳後48小時內發送，可至「全家APP」 ⭢「酷碰券」兌換使用。7-11與SUPER JUNIOR-D&E展開全新合作，將韓國家喻戶曉的經典飲品「Binggrae香蕉牛奶」變身霜淇淋，搭配兩款限量聯名杯身一同上市，數量有限售完為止。即起至12月10日每周末五六日，使用icash 2.0或icash Pay支付享第二件半價優惠。