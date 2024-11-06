我是廣告 請繼續往下閱讀

2024美國總統大選於各州當地時間5日登場，此次美選可能是史上最膠著的一次選戰，民眾關心共和黨候選人川普（Donald Trump）或民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）誰能笑著入主白宮。對此，前立委沈富雄放出狠話下注，若賀錦麗贏了，他將請2個節目的同台來賓吃一頓。沈富雄5日在節目《少康戰情室》中表示，他是全台第一個，且是唯一一個預測賀錦麗會贏的人，不過開票後他就不會孤單了，「如果我預測錯誤，我不會懊惱、後悔的，做為一個及格的世界公民，猜錯賀錦麗會贏，這是我起碼應該要付出的代價，我是一個好公民所堅持的原則」。沈富雄放出狠話，若賀錦麗贏了，「我要請來參加《少康戰情室》和《TVBS戰情室》節目的同台來賓，請他們吃一頓，餐廳隨他們選，如果現場要直播，我也不反對」，沈富雄直言，因為賀錦麗若贏了他會很爽，大家都覺得賀錦麗講不出好政策，看不起她，沒有讓美國的底層人民從失望當中興奮起來，是大家小看她了，「美國人民、全世界的人民，看到川普的嘴臉，如果讓他贏了，根本就不是人類應該有的社會」。