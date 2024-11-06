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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭延押，昨更被週刊披露威京集團總裁沈慶京分別在動土典禮跟北市府市長室交付柯文哲1500萬元賄款，但各界皆質疑情節科幻離奇、是否真這麼膽大包天？不過，柯文哲前幕僚張益贍透露，其實柯文哲的市長室有後門跟密道，通過密道可經後電梯直通地下停車場，避人耳目不是不可能。《鏡週刊》昨爆料柯文哲在市長室收賄款，引發各界質疑，不僅民眾黨立院黨團總召黃國昌直呼「荒謬」、黨團主任陳智菡痛批羞辱公務員跟柯文哲，連長期監督京華城案的國民黨北市議員游淑慧也認為，這樣的情節太過「驚世駭俗、難以想像」。不過，柯文哲市長任內的前機要顧問張益贍昨在《新聞面對面》節目透露，自己也曾經當過柯的行程秘書，是「橘子」許芷瑜的前輩「椪柑」。他進一步拿出市府11樓市長辦公室的位置圖指出，前電梯有記者堵訪區跟前門，進入後依序是顧問室、市長室、市長秘書室跟便當會會議室，及可到直通地下停車場電梯的後門。張益贍說，從所謂「公開透明」的前門通道來看，由於市長室沒有門，要進入必須先到市長秘書室，從秘書室的門進入，但秘書室設有門禁需打卡，這也就是各界質疑柯文哲不可能在市長室收賄的原因。但「公開透明」是做給記者看的，其實柯文哲的市長室除了秘書室的門之外，另有一個後門及密道，過去柯文哲找議員開便當會，也經常透過該條密道從會議室後門突然冒出來。張益贍分析，如果沈慶京是從地下停車場搭電梯到11樓，走後門進入密道，再從市長室後門進入交付賄款，的確可以不經市長室門口的廉政登錄，避人耳目。他並進一步分析柯文哲如此膽大妄為的心態有二，第一是「最危險的地方就是最安全的地方」、第二是「多一個人知道就多一分風險」。柯文哲直接對接沈慶京，可以少掉中間人的風險。