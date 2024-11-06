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立法院財政委員會4日審查《財劃法》，召委陳玉珍於傍晚重返議場並宣布休息，引發民進黨立委不滿爆發衝突，過程中綠委吳秉叡搶走陳玉珍前方麥克風怒摔在地。對此，資深媒體人陳揮文呼籲立法院長韓國瑜出面處理，且要從上個會期開鎖闖會議室的民進黨立委黃捷開始處理。陳揮文5日在節目《新聞大白話》中指出，麥克風是公物，吳秉叡譖麼可以這樣摔？且整個畫面太暴力，這已經不是賠錢就能了事，這是毀損公物。陳揮文呼籲韓國瑜應該要處理此事，且要從上個會期在清晨偷開會議室鎖的黃捷開始處理；陳揮文強調，韓國瑜對於這些人的行為不能不處理，若立委都不守法，人民為何要守法？民進黨立委黃捷於7月8日上午4時許，帶著一名男子偷開內政委員會大門，潛入會議室，就是為了讓民進黨立委可以霸佔主席台；當時韓國瑜強調要查明開鎖的人的身份，若是外面鎖匠來開，影響的不光是國會尊嚴，還有國會安全。