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洛杉磯湖人新賽季可說是開高走低，湖人先是新賽季前三場比賽分別擊敗明尼蘇達灰狼、鳳凰城太陽以及沙加緬度國王3支具有季後賽能力的球隊，但開啟客場之旅後，4場比賽輸掉其中3場，分別敗給太陽、克里夫蘭騎士、底特律活塞，4場比賽中僅擊敗多倫多暴龍，雖當家中鋒「AD」Anthony Davis表現火燙，但湖人板凳得分卻是聯盟倒數第一。Davis在本季7場比賽中，繳出場均32.6分、11.6籃板、3助攻的數據，成為湖人開季後狀態最好的球員，在綜合球員各項指標的RAT值中，Davis以32.31成為聯盟最佳，力壓金塊明星中鋒Nikola Jokic，而「詹皇」Lebron James則是以20.28排在聯盟第22名，而Davis也超越Wilt Chamberlain成為湖人隊史上開季前7場場均得分最高的中鋒球員。昨（5）日湖人對上活塞的比賽，湖人板凳球員僅攻下10分，反觀活塞板凳球員則是拿下27分，開季7場比賽，湖人板凳場均得分僅18.9分，為全聯盟倒數第一，板凳球員中場均得分最高的是新秀Dalton Knecht的7.3分，而「詹皇之子」Bronny James場均得分僅0.7分。湖人將在明（7）日對上曼斐斯灰熊，總教練JJ Redick該如何解決板凳得分問題，將是他接下來最大的課題。