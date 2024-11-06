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2024美國總統大選於各州當地時間5日登場，此次美選可能是史上最膠著的一次選戰，民眾關心共和黨候選人川普（Donald Trump）或民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）誰能笑著入主白宮。對此，前立委郭正亮點出，賀錦麗沒能力處理部分搖擺州的問題，大多都是靠民主黨大老幫忙解決問題，若賀錦麗當選總統，恐淪為民主黨大老們的傀儡。郭正亮5日在節目《頭條開講》指出，賓夕法尼亞州、威斯康辛州和密西根州是較傾向民主黨的搖擺州，在當地，民主黨陸軍本就比較強，也因此催票力量較大，不過此次川普前往這3州的次數遠超過賀錦麗，但賀錦麗仍能在當地較有優勢，就是靠民主黨的力量。不過郭正亮點出，賀錦麗都不敢去面對矛盾議題，他舉例，賓州是美國石化業重鎮，身為環保派的賀錦麗怎麼沒去找石化業勞工、並向他們提出保障就業的承諾？再來，密西根州有不少阿拉伯裔美國人，原本支持民主黨的這些人現在揚言要「叛變」、改挺美國綠黨，賀錦麗對於這個問題沒能力處理，多是由當地的民主黨大老在處理。郭正亮推測，若賀錦麗當選美國總統，恐會被專業幕僚包圍，淪為民主黨大老的傀儡，政策也會因此容易被預測，反觀川普則是會權力集中，若他當選，不可預測性也會比較高。