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▲夏曼娣剛生產完，一家三口的溫馨合照。（圖／夏曼娣IG）

▲洪豆泥正面高清照曝光。（圖／夏曼娣IG）

網紅夏曼娣過去曾是節目《大學生了沒》固定班底，2022年宣布與曾出演過《角頭2》的演員洪聆翔結婚，今年5月她宣布懷孕的喜訊後，也時常透過社群紀錄自己懷孕後的生活。夏曼娣昨（5）日在IG發文表示，經過38週又5天的時間，順利產下2640克的女兒「洪豆泥」，小孩正面高清照也跟著曝光，還寫下「這是我最勇敢的一天」，透露初為人母的喜悅。夏曼娣感性表示，「哭聲出現的這一瞬間，我好像學會了愛妳，眼眶滿是止不住的淚水，原來在身體裡住了十個月是這樣軟軟小小的妳」，回想起生產時的緊張與產後的不適感，她透露麻醉後無法控制的顫抖、平躺時脹氣導致她連吐4次，以及生產傷口更是痛到難以起身行動，不過儘管如此，夏曼娣表示為女兒經歷破腹是她最勇敢的一天。夏曼娣提到，生產完當下老公就去嬰兒室拍了女兒「洪豆泥」的照片，讓她在體力透支以前能夠放心。產後的15個小時是夏曼娣與洪豆泥第二次見面，當時身體插著尿管一動就痛根本無法下床，但是對她來說，看見女兒熟睡的臉龐就是最好的止痛劑，可以完全治癒自己。最後夏曼娣回憶整個懷孕過程，並感謝女兒當一個貼心寶寶，讓她在孕期間沒有任何不適，舒舒服服的度過長達38周又5天的時間，也期許洪豆泥可以自由自在地成長，字裡行間洋溢著一位母親對小孩的愛。