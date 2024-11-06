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立法院財政委員會4日審查財政收支劃分法修正草案，民進黨立委因不滿召委陳玉珍宣布休息，堵住電梯不讓陳玉珍下樓，藍綠雙方在電梯內爆發衝突；民進黨立委沈伯洋開嗆藍委，反被國民黨立委徐巧芯回嗆「你就有論述哦」、「颱風天黑熊學院不救災還在募款」。影片曝光後，一旁3名立委事不關己的反應引發討論。臉書粉專「一百五」發文描述4日藍綠立委衝突情形，4日白天，財政委員會讓綠委暢所欲言《財劃法》修法草案，所有綠委皆可發言講好講滿，續審開會到深夜；綠委不滿要開會到深夜，包圍主席台，綠委吳秉叡痛批召委陳玉珍沒事先講。陳玉珍對賭「調影片，有先說你就辭立委」，吳秉叡暴怒扯下主席台麥克風，往地上狂砸直到摔爛，飛濺噴到議事人員臉上。綠委吳思瑤原本打算上前，卻被吳秉叡砸裝備的過程中打到，臉部露出淚光，趕緊遠離。粉專「一百五」續指，4日深夜將近12點，藍委準備離開，遭綠委圍堵在電梯一小時，出動綠委蔡易餘卡住電梯口；黑熊學院創辦人、綠委沈伯洋與藍委徐巧芯高聲對罵。沈伯洋嗆「你們沒有論述，不要當立委啦！」徐巧芯反擊「你就有論述？黑熊學院颱風天不救災在募款啦，說好的救災、救難呢？這就是你的論述？」沈伯洋又回「講道理嘛！」徐巧芯再嗆「講道理就是你不會做實事，會講一堆嘴砲，有啥用嗎？颱風消防、義消、公務員都在砍樹，黑熊學院在募款！」隨後就被一陣吵雜淹沒，聽不到沈伯洋的回應。影片曝光後，立刻引起熱議，粉專「高雄林小姐」也將這段互嗆影片PO出，直呼：「我一直在看蔡易餘、鍾佳濱和王世堅的反應（笑）...」。網友也紛紛留言「可能就覺得不知怎幫沈辯護....想說暫時當作不認識好了」、「鴉雀無聲，毫無反應」、「那兩個避之唯恐不及！怕被蜜獾咬上」。