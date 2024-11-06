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AI晶片大廠輝達（NVIDIA）將取代英特爾（Intel）納入道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）成分股。消息一出，激勵輝達股價4日勁揚，盤中公司市值短暫登頂；5日漲勢持續，股價終場上漲2.8%，至每股139.91美元，公司市值升至3.432兆美元，超越蘋果的3.38兆，正式成為美國市值最大的公司。美國總統大選進入開票階段，近期市場觀望氣氛濃厚，政局動盪影響全球股市表現。川普（Donald Trump）與賀錦麗（Kamala Harris）在半導體、科技方面的政策意見不同，前者提議縮減監管，維持美國的創新能力，後者將延續拜登時期致力AI監管的政策；川普反對晶片法案，賀錦麗則預計延續晶片法案，提供390億美元支持美國設廠。兩位候選人如何看待半導體與科技議題，成為科技界的關注焦點，也可能影響美國7大科技巨頭的發展。輝達受到其先進AI晶片需求大增所推動，股價在過去2年飆漲超過8倍，今年迄今累計漲幅高達182%以上。如今在美選開票、政局尚在動盪階段之際，再次登上全球市值龍頭寶座。外媒《巴隆周刊》報導中讚嘆，這次選舉可能對該晶片製造商及廣泛科技業產生重大影響，但這都難以動搖輝達漲勢。輝達市值曾在今年6月站上全球第一，不過僅維持一天的時間。本週一（4日）盤中，輝達再次短暫登頂，然而，終場回吐當日大部分的漲幅，公司市值也降至3.34兆美元；5日盤中股價最高飆至140.37美元，終場仍上漲2.84%，收在139.91美元位置。