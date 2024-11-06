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▲TWICE周子瑜特別返台，就是為了力挺好友Elkie莊錠欣的首場個人演唱會，她和媽媽一起到場，揮舞應援棒，還不忘拍下認證照。（圖／記者李政龍攝）

▲Elkie在IG分享演唱會後台和周子瑜（右）的合照。（圖／Elkie IG）

▲（左起）周子瑜、Elkie、舒華一起在韓國發展，互相扶持。（圖／IG）

韓國女團TWICE成員周子瑜於1日被韓媒拍到在仁川機場準備回台灣，3日她現身好友Elkie（莊錠欣）在新莊舉辦的首場個人演唱會，她不僅送上花籃，還在觀眾席上與媽媽低調為好友應援。此外，另一位台灣女孩舒華也在結束團體(G)I-DLE的世界巡演後回到台灣，並和子瑜一起去花蓮，兩人昨（6）日被路人目擊在夜市遊玩，周圍的民眾大多假裝未察覺兩人的身分，讓她們能放鬆享受難得的夜市時光。子瑜和舒華在花蓮東大門夜市被目擊，兩人都一身低調輕便的裝扮並戴著口罩，體驗打彈珠等遊戲。雖然許多路人其實都有認出她們，但大家都默契十足地假裝沒看到，讓兩位難得回家、一起出遊的台灣女孩們能好好放鬆玩，享受在台灣的珍貴時光。子瑜此行除了參加Elkie的演唱會，也被認為是在12月TWICE回歸前小作休息，舒華則是2日剛結束(G)I-DLE世巡最終場雪梨場，把握時間回台灣。子瑜這次回台灣，3日特別低調現身力挺Elkie的首場個人演唱會《ELKIE 1ST MINI CONCERT in TAIPEI : GLOWING & GROWING 》，子瑜送上寫著「一切順心順利，ET BE HAPPY FOREVER」的花籃，ET指的就是兩人的名字Elkie、子瑜Tzuyu的合稱。子瑜和媽媽低調到場，還舉著粉色的應援棒，跟著歌曲揮動，也不忘拿著應援棒拍下「認證照」。ELKIE今（6）日也在IG上分享了和子瑜在後台的合照。Elkie與周子瑜因2016年合作舞台結緣，同樣來自異國的兩人一拍即合、成為好友，舒華則在同年進入Cube娛樂當練習生，成為Elkie的師妹，當時Elkie經常關心她，回憶起舒華簽約那天家人滿是擔心，她便掛保證說：「放心交給我，我會好好照顧她。」2018年，Elkie又將舒華介紹給子瑜，三人因此熟識，成為互相扶持的好友。