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台灣金聯資產管理公司董事長施俊吉無預警遭撤換，他4日大動作召開記者會，質疑是因為自己「擋人財路」，並影射前立委蘇治芬跟新董座呂政璋之間的關係。施俊吉也透露，行政院有致電要另外幫他安排新工作，但他霸氣拒絕，「交接完畢我就退休走人」。行政院核定前雲林縣農業處長呂政璋接任台灣金聯公司董事長，施俊吉4日召開記者會表示，「我的任期還有2年，現在把我換下來，沒有告訴我原因」，並認為自己下台的原因，和雲林北港工業區土地標售（原萬有紙廠）有關。施俊吉接獲被撤換通知後，沒再做任何事，也沒再問行政院、跟總統府接觸，「我從不是走後門的人」，但至今仍不知為何他要下台，因此他合理懷疑是自己擋人財路，擔心雲林北港工業土地這塊土地、即國家資產被賤賣。台灣金聯5日為即將卸任的董座施俊吉舉辦歡送會，施俊吉表示，自己日前開記者會的目的是希望守護雲林北港那塊地不要被賤賣，這塊地現在眾所矚目，初衷達成了，他非常開心，可以大笑、快樂走人了。施俊吉也透露，行政院有致電要另外幫他安排工作，但遭他拒絕，他回覆「不用幫我安排，交接完畢我就退休，我走人了」，至於未來，施俊吉表示，他原本就是做研究、讀書、寫文章的人，未來會繼續做這些事情。