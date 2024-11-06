BL劇近年來掀起熱潮，相關小說、漫畫也備受關注，MOJOIN獨家連載的BL小說《叛逆玩家》近期突破百萬線上閱讀量，實體書第一集也即將上市。《叛逆玩家》的作家花於景接受訪問時透露未來要是有機會將作品改編成戲劇，她心中首選兩位男主角是許光漢和林柏宏，因為自己是電影《關於我和鬼變成家人那件事》的粉絲，若能再度促成兩人合作，也是滿足了粉絲小小心願。
《叛逆玩家》故事中的兩個男主角，一個是性格瘋瘋癲癲的瘋子，另一個是具有盛世美顏的帥哥，衝突性的角色、新穎的故事內容讓這部作品受到粉絲熱烈討論，很多人都好奇創作時有參照任何現實人物嗎?花於景說:「這兩個主角人格是自然迸出來的，沒有參照人選，現實生活中若真有如此瘋癲的人應該會被抓去警局吧，主要是想挑戰沒寫過的角色，因為寫小說就是要將現實碰不到的人物寫出來，才有趣。」
原創漫畫小說平台MOJOIN致力於孵育原創IP，嘗試更多有趣的娛樂體驗面對粉絲，在《叛逆玩家》實體書出版之際，接連推出限時拍貼框，讓讀者們可以與書中人氣男主角林慕和李真「同框合影」，以及專屬AR濾鏡，讓粉絲可以在濾鏡遊戲中控制林慕挑戰撲克牌積分賽。MOJOIN表示: 「這種小說IP與粉絲互動的方式十分創新，讓玩家不僅能體驗角色在故事中的愛恨追逐，還能依據分數高低獲得不同的結果圖，增添了個性化與趣味性。」
面對MOJOIN以如此具有創意且多元的將內容以各種娛樂方式呈現給讀者讓花於景特別感慨，台灣創作者若能有更多這樣的平台能助力推廣，相信作品的能見度與影響力會大大提升，花於景也提到：「如果未來有機會將這部小說衍生成動畫就太棒了，因為我喜歡將腦中的想像更加具體化的呈現。」
【關於MOJOIN】
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橘子集團旗下漫畫小說平台MOJOIN，致力於孵育台灣IP，讓好故事被更多人看見。以創造魔力（MOJO）打造原創作品，翻玩電影、音樂、遊戲與VTuber等內容，邀請大家一起加入（JOIN）精彩的娛樂體驗，感受全新的閱讀樂趣。更多的資訊請參考：
MOJOIN《叛逆玩家》：https://mojoin.tw/r4EPF
MOJOIN官網：https://mojoin.com
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面對MOJOIN以如此具有創意且多元的將內容以各種娛樂方式呈現給讀者讓花於景特別感慨，台灣創作者若能有更多這樣的平台能助力推廣，相信作品的能見度與影響力會大大提升，花於景也提到：「如果未來有機會將這部小說衍生成動畫就太棒了，因為我喜歡將腦中的想像更加具體化的呈現。」
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