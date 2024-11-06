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▲封鎖新政策已經上路，實際封鎖馬斯克帳號，會跳出「對方將能夠看到你的公開貼文，但無法再參與這些貼文。 也將無法跟隨或發送訊息給你，你也不會看到對方的通知。」（圖／翻攝官網）

馬斯克（Elon Musk）在2022年收購Twitter，還改名為自己喜愛的「X」，近日爭議再起，改變「封鎖」功能，，此變動引發不少討論，甚至讓用戶擔心會助長網路霸凌。X（前Twitter）平台最近更新了「封鎖功能」，允許「被封鎖」的帳號可繼續查看對方的公開動態，引發了不少爭議，原本封鎖就是希望特定對象不要關注自己的動態，讓用戶可以自在的在社群平台分享，此舉等同讓封鎖形同虛設。根據外媒報導，X最新的封鎖功能，可以讓「被封鎖」的用戶繼續查看封鎖他們帳號的公開貼文，但可能會出現「你可以查看ＸＸＸ的公開貼文，但你被禁止與他們互動。你也不能追蹤或私訊ＸＸＸ。」這一改變引發了廣泛的批評，用戶大感不滿，認為這樣的政策不僅無助於保護用戶，反而可能面臨更大的風險，甚至還要擔心會助長潛在的跟蹤者或網絡霸凌者的行為，進一步威脅到受害者的安全。X平台表示，這項改變旨在提高透明度，因為即使用戶被封鎖，他們仍然可以通過創建新帳戶來查看被封鎖者的內容。此舉被認為削弱了封鎖功能的實質意義，並可能違反iOS和Google Play對社交媒體應用必須提供有效的封鎖功能來防止濫用。