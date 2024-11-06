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美國媒體《The Score》記者Travis Sawchik近期對於有意在季後自由市場上，爭取簽下紐約洋基強打Juan Soto的MLB球隊進行排名，其合約總價值幾乎肯定會超過6億美元，但仍然吸引8支球隊瘋搶。其中續留洋基的選項被排在第一名，轉頭大都會則排在第2，Sawchik相信Soto留在紐約仍是首選。根據Sawchik排名的順序，洋基隊排名第1，大都會隊排名第2，舊金山巨人隊排名第3，波士頓紅襪隊排名第4，芝加哥小熊隊排名第5，洛杉磯道奇隊排名第6，華盛頓國民隊排名第7，多倫多藍鳥隊排名第8。根據一些報導宣稱，知名經紀人波拉斯（Scott Boras）正在為Soto尋求一份總價7億美元（約合新台幣224億）且無不可延遲支付的合約。此外，他們希望該支球隊能有足夠的實力，有能力打進季後賽或世界大賽，這基本上限定了只有大市場球隊才能參與競爭。洋基毫無疑問想留下Soto，他在幫助球隊今年打進本季世界大賽的過程中，發揮了重要作用，目前只有26歲，而洋基幾名球星Giancarlo Stanton、Gerrit Cole都34歲了，Aaron Judge明年4月就將滿33歲了，需要補充新血。洋基的主要對手會是大都會，Steve Cohen是美國職棒大聯盟最富有的球隊老闆，淨資產達到200億美元，而且他不介意虧損，只在乎贏球。如果Soto加盟，國聯東區的競爭將會更加激烈。而另一支受到矚目的球隊是道奇隊，雖然他們被排在較後面的順位，但如果他們能得到Soto，他和大谷翔平、Mookie Betts、Freddie Freeman所組成的打線將讓人驚嘆，這將是一支能夠多次奪得世界大賽冠軍的陣容。而且因為大谷的薪資延遲支付，球團將有更多空間來做市場操作。