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美國總統大選持續開票當中，目前川普暫居領先。不過開票期間狀況頻傳，除了有投票所傳出技術問題需重新算票，及接獲爆炸威脅等事件，在關鍵搖擺州賓州的一處投票所因遭到「破壞者」襲擊後而進行疏散。根據《每日郵報》報導，在美東時間5日晚上7點過後不久，有多名破壞者衝進了位於賓州貝爾豐特的賓州申特縣（Centre County）選舉辦公室，當地警方緊急出動進行疏散。當局未公開破壞者的身份，也沒有公布與這起事件相關的更多細節。目前未知他們是川普還是賀錦麗的支持者。現場影片顯示，事發之後有多名民眾被迫站在停車場，而警方正在調查混亂的情況。貝爾豐特位於賓州中部。申特縣在2020年總統選舉中，將票投給了民主黨。現任總統拜登贏得了51.4%的選票，而川普的得票率則為46.7%。賓州的投票直到美東時間晚上8點結束。當地官員未透露，會採取什麼措施來確保被疏散的民眾能夠繼續投票。