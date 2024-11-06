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國民黨立院黨團5日召開記者會，痛批總統賴清德在經濟、交通、新聞、金融、資訊5大專業中，安插、空降許多效忠於賴，但不一定有相關專業背景的「綠友友」們，其中資策會有大量來自賴清德昔日台南市政府的成員，市府新聞處長吳堂成擔任資策會資深規劃師，多次拍到上班時間睡覺。對此，名嘴歷史哥指出，之前有一位數發部高官在上班時間打瞌睡，現在已貴為高雄市副市長。國民黨團指出，資策會有大量來自賴清德昔日台南市政府的成員，副書記長廖偉翔痛批資策會淪「酬庸樂園」，而前台南市府新聞處長吳堂成變成資策會資深規劃師，多次被同仁拍到在上班時間睡覺，甚至收看民視政論節目。對此，歷史哥在臉書粉專狠酸「之前有一位上班打瞌睡的，現在是高雄市副市長喔！預祝高升！」並附上當時新聞標題「數發部高官頂嘴『沒打過瞌睡』 王世堅爆氣嗆就是有：我把畫面傳給你」。民進黨立委王世堅3月25日質詢數發部次長李懷仁，痛批數發部「裝神弄鬼、欺世盜名」，罵到最後說「我懶得讓你回答了！我看你那個嘻皮笑臉的樣子，你今天沒打瞌睡，就已經阿彌陀佛了！時間暫停，你回去！」李懷仁下備詢台前還回嘴「我沒打過瞌睡！」讓王世堅愣一秒，立刻回嗆，「沒你說話的份！你就是打過！我沒看過這麼惡劣的官員！」