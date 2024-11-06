我是廣告 請繼續往下閱讀

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）超車蘋果（Apple），躍居全球市值王，然而，亮眼的股價背後，投資人所要承擔的風險似乎比他們意識到的還要大，究竟輝達未來表現要好到什麼程度，才能證明如今股價的合理性？輝達與其執行長黃仁勳引領全球AI發展，道瓊工業平均指數近日宣布，輝達將取代英特爾，成為道瓊成分股。公司股價聞訊後連日上漲，5日股價終場漲2.8%，收在每股139.91美元位置，市值升至3.432兆美元，超越蘋果的3.38兆，正式成為美國市值最大的公司。外媒《Fortune》表示，輝達在短短10個月內創造了2.5兆美元的市值，投資者對其股票的狂熱程度，遠超其他任何股票，大讚輝達已成為股票界的泰勒絲（Taylor Swift）和大谷翔平（Shohei Ohtani）的綜合體，是真正的明星。輝達股票表現令人震驚，但投資人所要承擔的風險可能比他們意識到的還要大。從機構股東服務公司的ISS編制的EVA（企業營運減除投入資本及機會成本的剩餘價值）中，來分析輝達的經濟利潤，顯示輝達過去四個季度的資本回報率為140%，而資本成本為 9.3%，成績亮眼。然而這些數字代表了過去，股價則是反映未來，投資者即將面臨的關鍵問題是：「輝達未來表現要好到什麼程度，才能證明如今股價的合理性？」ISS EVA解答，輝達必須在未來20年內，每年將其經濟利潤提高21.4%，才能證明股價暴衝的合理性，反之則代表股價高得不合理。