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▲首梯一年期義務役役男紅隼火箭彈鑑測。（圖／記者呂炯昌攝，2024.11.06）

為使國人瞭解一年期義務役基地訓練成果，陸軍於今（6）日邀請媒體至位於台南的南測中心採訪役男「基地戰力鑑測」實況，首度公開一年義務役男射擊紅隼火箭彈訓練成果，其中一枚火箭彈發射時發生「不發火」 的情況，射手連續數兩次60秒仍無法將火箭彈射出，只好交由未爆彈藥處理小組處理。今日首梯一年期義務役役男射擊紅隼火箭彈鑑定測，共分4波次射擊，每波次射擊8枚實彈。在第三波射擊時有一枚火箭彈按下射擊板機後仍無法擊發，形成「不發火」，場面頓時緊張。隨後射手先數了60秒之後進行第二次射擊，試圖再度射擊仍無法發射，交由安全官帶回未爆彈藥處理小組處理。陸軍南測中心副指揮官余紹睿上校受訪表示，不發火的故障排除本身就是訓練的項目，會根據故障排除進行演練，不發火的處置靜置60秒後射擊仍不發火，就是彈藥的問題，不發火的彈藥會交由未爆彈藥處理小組處理，由於紅隼火箭彈為新式彈藥，後續也會把彈藥交由中科院進行檢查，找出確切問題，以精進後續作為。余紹睿表示，紅隼火箭彈為新式彈藥目前射擊到現在只發生過一次不發火，後續會把相關射擊數據交給中科院進行研析。