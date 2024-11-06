備戰雙11購物節到來！超商推出11月取件優惠，7-11即起至11月18日前，至門市取貨並且「主動刷會員條碼」或「報會員電話」，每一筆贈送5點OPEN POINT點數（每1點OP點數可折抵1元），並且今起至11月9日限定，門市消費滿250元現折50元，等同再折10%。全家行動購則推出兩件5折專區，平均暖暖包每個只要5元、TYPE-C雙頭充電線39元。
🟡7-11取件送5元OPEN POINT點數
7-11即起至11月18日推出OPENPOINT會員「安心取」活動，取貨時「報會員電話」或「刷會員條碼」即可集點，每筆取件贈送5點OPEN POINT點數（每1點OP點數可折抵1元），點數贈品數量有限，兌完為止。點數使用效期可至2025年5月21日。
且憑包裹配送編號至活動頁登錄，即起至11月12日前，可抽「鎮金店 財聚純金元寶20g（2名）」；11月13日起至11月19日，登陸可抽「iPhone 16 256G（7名）」，每個包裹配送編號僅限登錄一次。
🟡7-11消費滿額現折50元
7-11歡慶7110店開幕，自11月4日起至11月9日，門市消費滿250元立折50元；滿1000元立折250元，持國泰世華／中國信託／玉山／台北富邦／聯邦信用卡，或是icash Pay／街口支付／橘子支付／台新Pay結帳金額滿1000元再立折100元。
指定商品包括CITY系列飲品／飲料／啤酒／麵包／零食／糖果／精補品／冰品／甜點／冷凍品／寵物食品。
會員結帳金額滿1000元，免費送贈品三選一兌換券，可選五月花抽取式衛生紙、爭鮮玉米粒3罐、好奇純水濕巾2件，加碼甕星巴克好友分享券一張。
🟡全家雙11暖暖包、充電線5折
全家即起至11月13日前，全家行動購物限定，指定商品任2件5折優惠，包括卡娜赫拉的小動物暖暖包10入，原價99元、特價50元，平均單個只要5元；還有日本TYPE-C雙頭充電線原價79元、特價40元，DHC維他命、福爾摩沙西瓜牛奶雪糕通通也5折，銅板價帶回家。
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7-11即起至11月18日推出OPENPOINT會員「安心取」活動，取貨時「報會員電話」或「刷會員條碼」即可集點，每筆取件贈送5點OPEN POINT點數（每1點OP點數可折抵1元），點數贈品數量有限，兌完為止。點數使用效期可至2025年5月21日。
且憑包裹配送編號至活動頁登錄，即起至11月12日前，可抽「鎮金店 財聚純金元寶20g（2名）」；11月13日起至11月19日，登陸可抽「iPhone 16 256G（7名）」，每個包裹配送編號僅限登錄一次。
🟡7-11消費滿額現折50元
7-11歡慶7110店開幕，自11月4日起至11月9日，門市消費滿250元立折50元；滿1000元立折250元，持國泰世華／中國信託／玉山／台北富邦／聯邦信用卡，或是icash Pay／街口支付／橘子支付／台新Pay結帳金額滿1000元再立折100元。
指定商品包括CITY系列飲品／飲料／啤酒／麵包／零食／糖果／精補品／冰品／甜點／冷凍品／寵物食品。
會員結帳金額滿1000元，免費送贈品三選一兌換券，可選五月花抽取式衛生紙、爭鮮玉米粒3罐、好奇純水濕巾2件，加碼甕星巴克好友分享券一張。
🟡全家雙11暖暖包、充電線5折
全家即起至11月13日前，全家行動購物限定，指定商品任2件5折優惠，包括卡娜赫拉的小動物暖暖包10入，原價99元、特價50元，平均單個只要5元；還有日本TYPE-C雙頭充電線原價79元、特價40元，DHC維他命、福爾摩沙西瓜牛奶雪糕通通也5折，銅板價帶回家。