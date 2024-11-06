一年一度的雙11購物節即將到來，君品酒店「茶苑」特別於11月11日當天快閃推出牛排吃到飽的限時促銷，每位顧客僅需1111元+10%。若是兩人同行，則享1999元+10%優惠價格，相當於每人1000元＋10%即可享受牛排吃到飽。
在用餐時段內，即可享用頂級10盎司肋眼牛排、手工麵包、花園沙拉、主廚例湯、主廚精選甜點、咖啡或茶，全都可以無限供應。兩人同行的顧客更可享受1999元+10%的優惠價格，相當於每人1000元＋10%即可享受牛排吃到飽的超值享受。
君品酒店提到，此次茶苑10盎司的牛排吃到飽期間限定活動，牛排主餐為肋眼牛排，取自牛的肋脊部位，此部位運動量較少且油花分佈均勻，搭配上主廚特製牛排醬與直火燒烤，可享受最佳的嚼感，同時也保留牛排鮮嫩多汁的美味。
當天共分二個餐期，午餐為12:00至14：30，最後點餐時間為14：00。晚餐則為18：00至21：00間，最後點餐時間為20：30，在時段內點用牛排吃到飽的方案，套餐內的內容，包含手工麵包、花園沙拉、主廚例湯、主廚精選甜點、咖啡或茶，全都可以無限供應。業者回報，目前中午時段已被預約滿，民眾可多參考晚上時段。
另外，台北遠東香格里拉飯店即日起推出線上旅展（按此），其中11月11日加碼推出「雙11限時超閃優惠」，「遠東Cafe週一至週四午餐1客券」原價1,738元，享64折優惠價1,111元、「週一至週四晚餐2客券」原價3,696元，約6折優惠價2,222元，而「週三至週五下午茶2客券」原價2,376元，約47折優惠價1,111元，比買一送一還划算，每人556元就能吃到人氣吃到飽餐廳。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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君品酒店提到，此次茶苑10盎司的牛排吃到飽期間限定活動，牛排主餐為肋眼牛排，取自牛的肋脊部位，此部位運動量較少且油花分佈均勻，搭配上主廚特製牛排醬與直火燒烤，可享受最佳的嚼感，同時也保留牛排鮮嫩多汁的美味。
當天共分二個餐期，午餐為12:00至14：30，最後點餐時間為14：00。晚餐則為18：00至21：00間，最後點餐時間為20：30，在時段內點用牛排吃到飽的方案，套餐內的內容，包含手工麵包、花園沙拉、主廚例湯、主廚精選甜點、咖啡或茶，全都可以無限供應。業者回報，目前中午時段已被預約滿，民眾可多參考晚上時段。
另外，台北遠東香格里拉飯店即日起推出線上旅展（按此），其中11月11日加碼推出「雙11限時超閃優惠」，「遠東Cafe週一至週四午餐1客券」原價1,738元，享64折優惠價1,111元、「週一至週四晚餐2客券」原價3,696元，約6折優惠價2,222元，而「週三至週五下午茶2客券」原價2,376元，約47折優惠價1,111元，比買一送一還划算，每人556元就能吃到人氣吃到飽餐廳。
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