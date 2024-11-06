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經濟部國營事業及投資事業人事近期都出現大幅度更動，民進黨立委邱議瑩今（6）日在經濟委員會質詢提到，據公文很多國營事業董總都是在卸任前2天才收到公文，台船前總經理魏正賜更是距離退休只差10天就被迫離職，痛批經濟部不夠尊重人，「基本尊重都做不到，不要跟我談施政會多有效果。」邱議瑩質詢首先提到，國營事業人選有跟哪些人討論過，中間有多久討論時間？郭智輝表示，自己上任後都有討論，所以大概是6月以後都有評估。她接下來問，中油前董事長李順欽是何時知道自己會被換掉？郭智輝答覆，應該2個月前就知道，但不清楚何時秀出公文。邱議瑩接下來秀出公文，經濟部10月30日發公文，提到中油董座11月4日換人，扣除周末只有2個工作天；台糖前董事長楊明州在10月28日簽公文，30日就要對方卸職。台船也面臨一樣狀況，一紙公文就要台船前董事長鄭文隆下台，魏正賜在台船工作52年，距離自己退休只剩下10天，週五一紙公文，週一就要對方走人。邱議瑩痛罵，看到一個52年的老員工，一紙公文叫他立刻滾蛋，他還對著台船鞠躬，「你會感到很難過嗎？」，自己看到照片，眼淚都掉下來，不知道政府怎麼了。她身為執政黨委員，自己很久沒有怒罵執政黨官員，「這個政府什麼時候變得這麼殘忍」，變得這麼不尊重人。她嗆，或許郭智輝以前在民間公司可以這樣換人，但是一個國家機器，「國家可以這樣換人嗎？」她強調沒有說不能換人，而是要更加尊重。郭智輝回應，國營事業換人都會尊重法律規定，針對尊重國營事業一事，程序上面為什麼會造成這種現象，當事人不尊重將深刻檢討。國營司長胡文中則表達，現在處理都是收到行政公文之後，給國營事業有一段時間來準備董事會，一定會等到公司董事會確定後才會發公文，不會讓國營事業董事長、總經理出現懸缺，雖然公文看起來是前兩天拿到，但是董事會跟董事長都會提前知道。邱議瑩則打斷他，「確定是這樣處理的嗎？司長，我如果再繼續問下去，你們真的會很難堪，再問下去就是打執政黨一個大巴掌。」另外，先前台電董事長曾文生接受專訪時提及，希望在兼顧消費者物價指數（CPI）年增幅下，微幅調整民生電價，讓藍綠立委都擔憂是否接下來是否要調漲民生電價。對此，郭智輝下重話，電價調整議題仍是由電價審議會委員決定，台電董事長、政府官員對外說明，都不應該輕易講調不調整，這是審議委員的權責，「回去以後會要求台電董事長（曾文生）不要輕易發言。」